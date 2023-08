Street Fighter 6: A.K.I. und Kollaboration mit den Teenage Mutant Ninja Turtles vorgestellt

Am vergangenen Wochenende fand das Fighting-Game-Event EVO 2023 statt, das mehrere Entwickler beziehungsweise Publisher für Ankündigungen nutzten.

Beispielsweise bestätigten die NetherRealm Studios mit einem neuen Trailer gleich drei weitere Charaktere von „Mortal Kombat 1“. Capcom war ebenfalls zugegen und nutzte das EVO 2023 zum einen, um uns mit A.K.I. den zweiten Download-Kämpfer von „Street Fighter 6“ vorzustellen. Von offizieller Seite wird A.K.I. als eine „wahnsinnige Liebhaberin von Giften“ beschrieben, die mit ihren langen Nägeln bewaffnet in den Kampf zieht.

A.K.I. findet im Herbst den Weg in „Street Fighter 6“ und zeigt sich passend zur offiziellen Ankündigung auf dem EVO 2023 in einem ersten Trailer.

Inhalte zu den Teenage Mutant Ninja Turtles vorgestellt

Gleichzeitig nahm Capcom auf dem EVO 2023 eine Ankündigung vor, die in dieser Form wohl nur die wenigsten erwartet hätten. So stellte der japanische Publisher eine Kollaboration mit den „Teenage Mutant Ninja Turtles“ vor. Das passende Event wird bereits am morgigen Dienstag, den 8. August 2023 auf allen Plattformen, für die „Street Fight 6“ erhältlich ist, an den Start gebracht.

Doch welche Inhalte auf Basis der „Teenage Mutant Ninja Turtles“ warten im Zuge der Kollaboration? Diesbezüglich führte Capcom aus, dass sich die Spielerinnen und Spieler zum einen über exklusive Titel, neue Stempel für den Chat, Emotes und Skins freuen dürfen, mit denen sie ihren Avatar ausstatten können.

Hinzukommen Banner, Beschilderungen und andere kosmetische Elemente im Stil der „Teenage Mutant Ninja Turtles“ für den Battle-Hub. Anbei der offizielle Trailer zur frisch angekündigten Kollaboration, der euch einen Blick auf die gebotenen Inhalte ermöglicht.

„Street Fighter 6“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Genau wie der Vorgänger soll auch der neueste Ableger der langlebigen Fighting-Titel-Serie über einen langen Zeitraum mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden.

Der erste Download-Charakter, Rashid, erschien im letzten Monat. Weitere Details zu Rashid und seinen Fähigkeiten findet ihr hier.

