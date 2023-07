Street Fighter 6: Kollaboration mit Anime-Hit Spy x Family angekündigt

Mit „Street Fighter 6“ gelang Capcoms legendärer Fighting Game-Reihe ein beeindruckendes Comeback, das sich sogar einen Platz in der Metacritic-Liste der besten Spiele der ersten Jahreshälfte 2023 sichern konnte. Im Rahmen der Anime Expo 2023 (via Siliconera) kündigten die Verantwortlichen nun eine Kollaboration mit dem Anime-Hit „Spy x Family“ an, der mit seiner 1. Staffel im vergangenen Jahr Millionen Fanherzen im Sturm erobern konnte.

Informationen zum Crossover-Projekt noch rar gesät

Genauer handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen Capcoms Prügelspiel-Titel und „Spy x Family Code: White“, dem ersten Anime-Kinofilm der Franchise, der in Japan kurz vor Weihnachten in den Lichtspielhäusern starten wird. Auf dem just erwähnten Poster sind neben Chun-Li und Yor, die klar im Mittelpunkt stehen, auch „Street Fighter“-Urgestein Ryu, Chun-Lis Lehrling Li-Fen, Yors „Mann“ Loid, ihre „Tochter“ Anya und der Hund Bond zu sehen.

Worum es sich beim Crossover-Projekt genau handeln wird, ist aktuell allerdings noch nicht bekannt, denn Informationen zum Projekt sind noch Mangelware. Denkbar wäre, dass Yor als Gastcharakter ins Capcom-Game integriert werden könnte. Alternativ könnten ebenfalls verschiedene vom Anime inspirierte Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände dem Prügelspiel hinzugefügt werden. Offizielle Details liegen derzeit jedoch nicht vor.

Doch wäre Yor überhaupt eine würdige Gegnerin für Chun-Li und andere „Street Fighter“-Spielfiguren? Die „Spy x Family“-Protagonistin ist eine erfahrene Auftragsmörderin, die diesem Beruf bereits seit vielen Jahren nachgeht und auch als „Dornenprizessin“ bekannt ist. Sie verfügt über eine wahrlich übermenschliche Stärke, dank der sie ihre goldenen Stiletts mit einer verheerenden Wucht selbst durch passive Holztüren schleudert.

Doch auch mit ihrer rohen Kraft allein kann sie mühelos einen Menschen umbringen. Des Weiteren ist sie eine hervorragend trainierte Kriegerin, sowohl im unbewaffneten als auch im bewaffneten Kampf, sehr schnell und agil sowie sehr ausdauernd. Weiter unten haben wir einen kurzen Clip eingebunden, der Yor bei ihrer „Arbeit“ zeigt.

„Spy x Family“ basiert auf einer gleichnamigen Manga-Reihe von Tatsuya Endō, die seit März 2019 erscheint und von der sich bereits über 30 Millionen Bände im Umlauf befinden. Eine bisher 25 Episoden umfassende Anime-Serie entstand als Gemeinschaftsproduktion von WIT Studio („Attack on Titan“) und CloverWorks („The Promised Neverland“). Sowohl der Manga als auch der Anime (OmU & deutsche Synchro) sind hierzulande bei Crunchyroll verfügbar.

„Street Fighter 6“ ist seit dem 2. Juni 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (via Steam) erhältlich.

