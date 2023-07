Metacritic: Das sind die besten Spiele der ersten Jahreshälfte 2023

Am gestrigen Freitag ging die mit diversen Highlights gespickte erste Hälfte des Videospieljahres 2023 zu Ende. Für Metacritic der richtige Zeitpunkt, die besten Spiele der vergangenen Monate zu küren. Dominiert werden die damit verbundenen Charts ein weiteres Mal von Nintendo.

Am gestrigen Freitag ging die erste Hälfte des Videospieljahres 2023 zu Ende, bei der wir uns über fehlende Highlights sicherlich nicht beschweren konnten. Erfreulicherweise lieferten uns die Entwickler und Publisher nicht nur zahlreiche hochwertige Titel, auch an Abwechslung mangelte es uns in den vergangenen Monaten nicht.

Egal ob Rollenspiele, Horror-Abenteuer oder ungewöhnliche Spielerfahrungen wie „Humanity“: In der ersten Jahreshälfte 2023 wurde eine Vielzahl an Genres abgedeckt. Doch welche Spiele stachen besonders hervor? Dieser Frage geht eine Metacritic-Übersicht über die besten Spiele des abgelaufenen Halbjahres nach.

Bei Metacritic handelt es sich um eine Online-Plattform, die die Testberichte internationaler Magazine zusammenfasst und daher von vielen Spielerinnen und Spielern als Entscheidungshilfe beim Kauf neuer Spiele herangzogen wird.

Nintendo sichert sich die Spitze

Laut Metacritic handelte es sich bei Nintendos Open-World-Titel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, der im Mai exklusiv für die Switch erschien, um den besten Titel der ersten Jahreshälfte 2023. Auf Metacritic brachte es das neue Abenteuer von Link auf eine beeindruckende Durchnittswertung von 96 Punkten. Mit einem Metacritic-Wert von 94 sicherte sich mit „Metroid Prime Remastered“ ein weiterer Nintendo-Titel den zweiten Platz.

Auf den weiteren Plätzen folgen zwei Titel des japanischen Publishers Capcom: Das Remake zu „Resident Evil 4“ mit einem Durchschnittswert von 93 Punkten und der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ mit einem Metacritic-Wert von 92 Punkten. Auffällig ist, dass wir es hier mit den einzigen Titeln zu tun haben, die auf Metacritic einen 90er-Schnitt erreichten.

Bereits ab dem fünften Platz und somit dem von EA Motive entwickelten Remake zu „Dead Space“ fallen die Durchschnittswertung unter die magische 90er-Grenze.

Anbei die Metacritic-Übersicht zu den besten Spielen der ersten Jahreshälfte 2023.

2023: Die 20 besten Spiele der ersten Jahreshälfte

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) – 96 Metroid Prime Remastered (Switch) – 94 Resident Evil 4 remake (PS5) – 93 Street Fighter 6 (PS5) – 92 Dead Space (PS5) – 89 Final Fantasy XVI (PS5) – 88 Theatrhythm Final Bar Line (Switch) – 87 Hi-Fi Rush (Xbox Series X) – 87 Diablo IV (PC) – 87 Star Wars Jedi: Survivor (PS5) – 85 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Switch) – 85 Humanity (PS5) – 85 A Space For The Unbound (Switch) – 85 Octopath Traveler II (Switch) – 84 The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) – 84 Hogwarts Legacy (PS5) – 84 Cassette Beasts (PC) – 84 Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Switch) – 83 Age of Wonders 4 (PC) – 83 Doomblade (PC) – 83

Zur Auswahl der Version bei Multiplattform-Veröffentlichungen merkte Metacritic an: „Wenn ein Spiel auf mehreren Plattformen veröffentlicht wurde, nehmen wir normalerweise nur die Version mit der größten Gesamtanzahl an Bewertungen auf (in der Regel die PS5- oder PS4-Version, aber nicht immer).“

