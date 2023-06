US-Charts: Natürlich Zelda – die erfolgreichsten Spiele im Mai 2023

Welche Spiele und Konsolen sich im Mai 2023 am häufigsten verkauft haben, verraten die heute eingetroffenen US-Charts. Wie in anderen Nationen hat Nintendo den Wonnemonat klar dominiert.

Nächster Spitzenplatz für "Tears of the Kingdom".

Neben Deutschland, Großbritannien und Japan hat sich das neue „Zelda“-Abenteuer auch in den USA Platz eins gesichert. Darüber berichtete heute der Analyst Mat Piscatella.

Es war nicht nur das meistverkaufte Spiel im Mai, sondern ist auch das zweiterfolgreichste Game im bisherigen Jahr. Nur „Hogwarts Legacy“, das übrigens auf der Zwei folgt, verkaufte sich insgesamt öfter. Dabei gilt noch zu berücksichtigen: Die digitalen Zahlen bleiben bei Nintendo wie gewohnt außen vor.

Der Hype rund um Links neues Open-World-Abenteuer hat auch den Vorgänger nach vorne gebracht. So befindet sich „Breath of the Wild“ auf Platz 13, während es im April noch Platz 28 war.

„Star Wars Jedi: Survivor“, der Spitzenreiter aus dem vorherigen Monat, ist weiterhin gut dabei. Wir finden das Science-Fiction-Abenteuer auf dem dritten Rang. Eine starke Veränderung bemerken wir außerdem bei „Far Cry 6“, das gleich 39 Ränge nach oben stieg.

Während Nintendo mit gleich sieben Titeln vertreten ist, sind von Electronic Arts drei Spiele im Rennen. Sony Interactive Entertainment ist zumindest mit einer Produktion zu sehen: „God of War Ragnarök“, das auf Platz 16 liegt. Damit ist es nach dem April fünf Plätze nach vorne gerutscht.

Die Top 20 im Überblick

(Neu) The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom* (6) Hogwarts Legacy (1) Star Wars Jedi: Survivor (2) Dead Island 2 (5) Call of Duty: Modern Warfare 2 (3) MLB: The Show 23 (9) FIFA 23 (10) Mario Kart 8* (4) Resident Evil 4 Remake (49) Far Cry 6 (12) Elden Ring (13) Minecraft (28) The Legend of Zelda: Breath of the Wild* (23) Super Smash Bros. Ultimate* (19) Madden NFL 23 (21) God of War Ragnarök (16) New Super Mario Bros.* (18) Pokémon Karmesin & Purpur (30) LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga (20) Super Mario 3D World*

* Digitale Verkäufe nicht inbegriffen.

Jetzt zu den Konsolen: Nach wie vor ist die PlayStation 5 die erfolgreichste Konsole im Jahr 2023. Das betrifft sowohl die Stückzahl als auch den Umsatz. Im Mai war aber die Switch die beliebteste Konsole. Bei beiden Konsolen wurde ein Zuwachs in zweistelliger Höhe verbucht. Microsoft hingegen muss bei der Xbox Series X und S einen Rückgang hinnehmen.

Im Hinblick auf das Zubehör fand der schwarze DualSense-Controller am meisten Abnehmer. Und das nicht nur im Mai, sondern auch allgemein im aktuellen Jahr.

Quelle: Twitter

Weitere Meldungen zu US-Charts.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren