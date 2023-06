UK-Charts: Dank Zelda – Nintendo Switch im Mai vor PS5

Unter anderem in Großbritannien dominierte Nintendo letzten Monat das Geschehen. Weil "Tears of the Kingdom" wie eine Bombe einschlug, verkaufte sich die Switch wieder besser als die PlayStation 5.

Nach den wöchentlichen Top 10 sind aus Großbritannien jetzt auch die Monats-Charts eingetrudelt. Hier wurden nicht nur die physischen, sondern auch die digitalen Verkäufe berücksichtigt.

Beim Spitzenreiter haben die physischen verkauften Einheiten allerdings ausgereicht, um den ersten Platz zu sichern. Nintendo gab nämlich für „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ keine digitalen Daten heraus. Trotzdem konnte kein Titel dem Open-World-Abenteuer das Wasser reichen.

Noch nie feierte ein „Zelda“-Ableger auf der Insel einen so erfolgreichen Start wie dieses Mal. Was die Verkaufszahlen angeht, liegen nur noch „Twilight Princess“ und der direkte Vorgänger „Breath of the Wild“ vor dem neuen Teil.

Wegen des riesigen Erfolges von „Tears of the Kingdom“ haben sich bei den Konsolen die Machtverhältnisse wieder verschoben. So ist nun wieder die Nintendo Switch an der Spitze, wo zuvor vier Monate hintereinander die PS5 thronte.

Etwa 96.000 Nintendo-Konsolen haben im Mai einen Abnehmer gefunden. Bei 35 Prozent davon handelt es sich um die Zelda-Edition. Im Vergleich zum Vormonat sind die Zahlen tatsächlich um fünf Prozent gesunken, dafür fiel der Mai 2022 um 28 Prozent schlechter aus.

PS5-Verkäufe gesunken

Die PS5 verkaufte sich um 23 Prozent weniger als im April. Erstmals in diesem Jahr sind die Verkäufe niedriger ausgefallen als im Vorjahresmonat. Microsoft geht es übrigens nicht anders: Sowohl im April als auch letzten Mai sahen die Zahlen besser aus.

Immerhin beim Zubehör ist Sony vorne. Denn der DualSense-Controller war das meistverkaufte Gaming-Zubehör. Dahinter befindet sich Nintendos Pro-Controller, der durch den „Zelda“-Release einen Schub erhielt.

Noch ein wenig zu den Spielen: Den zweiten Platz haben sich die Old-Gen-Versionen von „Hogwarts Legacy“ geschnappt. 53 Prozent der Verkäufe entfallen auf die PS4-Fraktion und 24 Prozent auf die Xbox-Besitzer. Für den Rest sind die Current-Gen-Spieler verantwortlich. Eine weitere Neuerscheinung war übrigens der Arcade-Racer „Lego 2K Drive“, der es aber nur auf Platz 19 schaffte.

Die 10 meistverkauften Spiele

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nur physisch) Hogwarts Legacy Star Wars Jedi: Survivor FIFA 23 Grand Theft Auto V Dead Island 2 NBA 2K23 Far Cry 6 Red Dead Redemption 2 Tom Clancy’s The Division 2

