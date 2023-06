Japan-Charts: Zelda im Mai auf Platz 1 – mit riesigem Abstand

Eine Überraschung ist es nicht: Im Mai stieg das neu veröffentlichte "The Legend of Zelda"-Spiel auf dem ersten Platz ein. Meistverkaufte Konsole war natürlich die Nintendo Switch.

"The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" ist meilenweit vorne.

1,5 Millionen – so viele Einheiten hat Nintendo von „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ verkauft. Daher war das neue Open-World-Adventure im Mai mit Abstand das meistverkaufte Spiel in Japan.

Allein in den ersten drei Tagen wurden 1,1 Millionen Exemplare verkauft. Der Ansturm war also wie erwartet riesengroß. Laut der Famitsu war das Spiel zudem wesentlich erfolgreicher als der Vorgänger aus dem Jahr 2017. „Breath of the Wild“ hatte in der dritten Woche nach Veröffentlichung gerade mal 346.000 Verkäufe vorzuweisen.

Weit hinter Zelda folgt „Mario Kart 8 Deluxe“, das 47.000 Käufer vorzuweisen hat. Auf Platz drei kommt dann die PS4-Version von „Hogwarts Legacy“ mit rund 43.000 Verkäufen. Die restlichen sieben Plätze werden alle von Switch-Titeln eingenommen. Darunter befindet sich auch „Breath of the Wild“, das anlässlich des Nachfolgers ebenfalls neue Kunden fand.

Wegen des Hypes rund um „Tears of the Kingdom“ war die Nintendo Switch im Mai erneut die meistverkaufte Konsole. 345.000 Exemplare wurden insgesamt ausgeliefert, was fast sechs Prozent mehr als im April sind. Genau 52,8 Prozent der Konsolenverkäufe entfallen auf die Switch-OLED.

Sonys PlayStation 5 nimmt Platz zwei ein und verfügt über einen Anteil von 28 Prozent. Sind also über 145.000 Einheiten. Zur Xbox, die in Japan nahezu irrelevant ist, liegen keine Zahlen vor.

Die Top 10 im Überblick

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Pokémon Karmesin & Purpur The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft (Switch) Splatoon 3 Super Smash Bros Ultimate Nintendo Switch Sports

Quelle: GamesIndustry

