DE-Charts: Zelda, Hogwarts Legacy und mehr – Das sind die erfolgreichsten Titel im Mai

In dieser Woche veröffentlichte der deutsche Branchenverband die Top 20 der erfolgreichsten Titel im Mai 2023. Wie nicht anders zu erwarten war, sicherte sich Nintendo mit "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" auch in Deutschland die Spitze der Software-Charts.

In dieser Woche veröffentlichte Game, der Branchenverband der deutschen Videospielindustrie, die aktuellen Software-Charts aus Deutschland.

Man musste sicherlich nicht über hellseherische Kräfte verfügen, um vorhersagen zu können, dass Nintendos gefeierter Open-World-Titel „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ auch hierzulande die Software-Charts erobern wird. Im Mai sprang das neue Abenteuer von Link an die Spitze der Charts.

Gefolgt vom magischen Dauerbrenner „Hogwarts Legacy“, der sich auch im Mai 2023 großer Beliebtheit erfreute und im letzten Monat vom sechsten auf den zweiten Rang kletterte.

Alte Bekannte und ein Neueinsteiger

Auf den weiteren Plätzen fanden sich diverse alte Bekannte aus den Vormonaten ein. Darunter Electronic Arts‘ Fußball-Simulation „FIFA 23“, die gegenüber dem Vormonat einen Rang einbüßte, und Respawn Entertainments Science-Fiction-Abenteuer „Star Wars Jedi: Survivor“, das im April 2023 noch die Spitze der deutschen Software-Charts inne hatte und sich im Mai auf dem vierten Platz wiederfand.

Ein besonders großer Sprung gelang dem First-Person-Shooter „Far Cry 6“, der gegenüber dem April 2023 mehrere Plätze gewann und vom 17. auf den 5. Rang sprang. Nach „Grand Theft Auto 5“ und dem Horror-Action-Spektakel „Dead Island 2“ wartet auf dem achten Rang der erste und einzige Neueinsteiger in Form des Fun-Racers „Lego 2K Drive“.

Anbei eine Grafik zu den Top 20 der erfolgreichsten Titel im Mai 2023.

„Die Game Charts enthalten plattformübergreifend die am häufigsten im jeweiligen Monat in Deutschland auf Datenträgern und als Download verkauften Spiele für PCs und Spielekonsolen. Die Daten werden erhoben auf Basis von Games Sales Data (GSD), einer Plattform, die von der ISFE (Interactive Software Federation of Europe) ins Leben gerufen wurde, um physische und digitale Verkaufszahlen von Videospielen zu messen“, führen die Verantwortlichen von Game zur Erhebung der hiesigen Software-Charts aus.

