Stardew Valley: Es steckt viel mehr in Update 1.6, als die Spieler denken, so Entwickler

Eric „ConcernedApe“ Barone bereitet sich derzeit auf den Release von Update 1.6 für "Stardew Valley" vor. Der Entwickler gab an, dass in dem Patch mehr Inhalte stecken, als die Spieler ahnen.

Auch acht Jahre nach dem ursprünglichen Release von „Stardew Valley“ läuft es weiterhin super für den Farm-Hit. Kürzlich konnte Eric „ConcernedApe“ Barone nicht nur neue, recht beeindruckende Verkaufszahlen für das Spiel vermelden, sondern endlich auch den Termin für das kommende Update 1.6 bekanntgeben.

Bei einem der derzeit stattfindenden Konzerte des Soundtracks zu „Stardew Valley“ sprach Barone nun mit den Kollegen von Polygon über sein ungemein erfolgreiches Spiel. Dabei gab er nicht nur an, dass „Dance of the Moonlight Jellies“ eines seiner liebsten Musikstücke ist, sonder auch, dass er wohl nie von „Stardew Valley“ ablassen kann.

„Es ist stressig, aber auch sehr aufregend“, gab Eric Barone in dem Interview zu dem nächsten Update an. „Die Veröffentlichungen sind der schönste Teil der Spielentwicklung. Das ist der Moment, in dem man sieht, wie die Leute es spielen und über [das Spiel] sprechen und ihre Screenshots teilen. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Es ist auch eine Zeit der hohen Intensität. Der Patch ist so gut wie fertig. Aber es gibt noch ein paar Dinge, die ich tun muss. Bis alles unter Dach und Fach ist, wird es noch ein bisschen stressig sein.“

Barone hat schon einigefür „Stardew Valley“ bekanntgeben. So soll es neue Events, Winterkleidung für die Einwohner von Pelican Town sowie neue Endgame-Inhalte geben. Allerdings soll das, was öffentlich bekannt ist, nur an der Oberfläche kratzen. „Was ich veröffentlicht habe, ist nur ein kleiner Teil. Es steckt mehr in dem Update, als die Leute denken“, so der Entwickler. Auch sei Update 1.6 „ein wenig anders“ als der vorherige, riesige. „Es konzentriert sich mehr auf das Tal und die Kernbereiche des Spiels“, erklärte „ConcernedApe“. „Er fügt einfach so viele Dinge zu den verschiedenen Aspekten des Spiels hinzu.“

Auf die Frage, ob es sich bei Update 1.6 um die letzte Aktualisierung für das Farm-Spiel handele, antwortete Eric Barone ausweichend. „Ich fühle mich wie der Junge, der Wolf rief. Denn ich habe selbst schon oft gesagt, dass dies der letzte Patch ist, und am Ende mache ich immer noch ein weiteres Stardew-Valley-Update. Also sage ich einfach, wer weiß? Ich glaube nicht, dass ich das Buch jemals offiziell schließen werde. Das Buch ist immer offen.“ Update 1.6 für „Stardew Valley“ erscheint am 19. März 2024 zuerst für den PC.

