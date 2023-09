Stardew Valley: Diese Inhalte stecken in Update 1.6

Eric „ConcernedApe“ Barone arbeitet derzeit an Patch 1.6 für die beliebte Farm-Sim "Stardew Valley". Nun hat der Entwickler verraten, welche Inhalte in dem kommenden Update stecken sollen.

Bereits im Juni 2022 kündigte Eric „ConcernedApe“ Barone, der Entwickler von „Stardew Valley“, an, dass er an einem neuen Update für den Farm-Hit arbeiten würde. Damals gab Barone an, dass die Spieler keine großen neuen Inhalte mit Update 1.6 erwarten sollen, so wie es mit dem Riesen-Update 1.5 der Fall war. Die nächste Aktualisierung für „Stardew Valley“ sollte sich eigentlich größtenteils auf das Modding konzentrieren.

Dies hat sich scheinbar geändert, denn der Entwickler verriet nun, welche Inhalte sich in dem nächsten Patch verbergen werden. Wann 1.6 veröffentlicht wird, ist indes noch immer nicht bekannt.

Entwickler zeigt umfangreiche Inhaltsliste

Über Twitter zeigte Barone kürzlich seine Liste an Inhalten, die mit dem kommenden Update zu „Stardew Valley“ hinzugefügt werden sollen. Dabei bestätigte er anscheinend auch eine Vermutung, die die Spieler zu einem seiner letzten Screenshots hatten. Denn auf dem Bild war ein Papagei zu sehen, der auf einer Vogelstange mit dem Logo der Joja Corporation sitzt. Die Spieler nahmen an, dass dies bedeuten könnte, dass eine Joja-Route für Ginger Island , die Ingwerinsel, zum Farm-Spiel hinzugefügt werden könnte. Damit könnten die Inhalte der Insel für Gold freigeschaltet werden, statt die mitunter sehr gut versteckten Goldenen Walnüsse einzutauschen. Die Inhaltsliste des Entwicklers scheint der Vermutung nun zuzustimmen.

Diese Inhalte sollen mit Update 1.6 zu „Stardew Valley“ hinzugefügt werden:

Ein neues großes Festival

Zwei neue Mini-Festivals

Neue Late-Game-Inhalte, die die einzelnen Fertigkeiten erweitern

Neue Gegenstände und Handwerksrezepte

Joja-Alternativen zu einigen der Endgame-Quests

Über 100 neue Dialogzeilen

Winteroutfits für die Dorfbewohner

Neue Art von Belohnung für das Erfüllen von Billboard-Anfragen

Unterstützung für 8-Spieler-Mehrspielermodus auf dem PC

Viele kleine Ergänzungen und Anpassungen

Neuer Farmtyp

Neue Geheimnisse und mehr

Im letzten Juni sorgte „ConcernedApe“ bereits für Begeisterung unter den Farm-Fans. Denn er kündigte die Iridium-Sense an. Bislang war die Sense das einzige Werkzeug, das nicht aufgewertet werden konnte. Mit dem nächsten Update können die Spieler also endlich ihre Iridium-Werkzeugsammlung komplettieren.

Quelle: IGN

