Stardew Valley: Neuer Teaser – bringt Update 1.6 Neuigkeiten für Ginger Island?

Bereits im letzten Jahr kündigte Eric „ConcernedApe“ Barone an, dass er an Update 1.6 für sein beliebtes Spiel „Stardew Valley“ arbeiten würde. Allzu viele Inhalte sollten die Nutzer nicht erwarten, schrieb der Entwickler damals. Jedoch scheint in dem Patch doch mehr zu stecken, als es Barone am Anfang vermuten ließ.

So soll die Farm-Simulation unter anderem eine Iridium-Sense erhalten, die die Sammlung der Iridium-Werkzeuge endlich komplettiert. Zudem wurden ein neues Festival, neue Items, mehr Dialoge sowie weitere Geheimnisse angekündigt. Ein neuer Screenshot von Barone deutet zudem auf einen neuen Weg für die mit Update 1.5 zu „Stardew Valley“ hinzugekommene Ingwerinsel hin.

Diesen Papagei haben die Spieler bisher noch nicht gesehen

Eric „ConcernedApe“ Barone postete kürzlich ohne einen weiteren Kommentar einen neuen Screenshot auf Twitter. Dieser zeigt einen Papagei, der auf einer besonderen Vogelstande mit dem Logo der Joja Corporation sitzt. Lauthals schreit der Vogel nach Gold. Die Spieler nehmen an, dass dies einen neuen Weg für die Ingwerinsel, im Original Ginger Island, andeutet. Die Insel ist mit Update 1.5 zu „Stardew Valley“ hinzugefügt worden und eröffnet den Spielern einige neue Aktivitäten. Diese werden mitunter durch Goldene Walnüsse freigeschaltet, die bei den Papageien eingetauscht werden können.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Nun wird angenommen, dass der Screenshot einen neuen Weg andeutet, bei dem die Freischaltung über Gold statt durch Goldene Walnüsse vorgenommen werden kann. Bereits in Pelican Town können sich die Spieler entscheiden, das Gemeinschaftszentrum wieder aufzubauen oder eine Joja-Markt-Mitgliedschaft zu erwerben und das Gebäude im Laufe des Spiels (und mit sehr viel Gold) in ein Joja-Warenhaus zu verwandeln. Möglich wäre, dass der Entwickler Eric Barone nun auch eine „Joja-Route“ für Ginger Island plant.

Weitere Meldungen zu „Stardew Valley“:

Wann Update 1.6 für „Stardew Valley“ erscheint, ist derzeit noch nicht bekannt. Barone gab an, dass er derzeit eine kleine Auszeit von der Entwicklung seines nächsten Spiels nimmt, um an dem Patch für das beliebte Farm-Spiel zu arbeiten. „ConcernedApe“ werkelt zugleich an seinem zweiten Spiel „Haunted Chocolatier“, dessen Release-Termin ebenfalls noch nicht bekannt ist.

Quelle: Reddit, GameRant

Weitere Meldungen zu Stardew Valley.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren