Stardew Valley: Nutzer zeigen ihre absurd hohen Spielzeiten

In der Farm-Simulation "Stardew Valley" gibt es immer was zu tun. Kein Wunder, dass die Spieler eine enorm lange Zeit mit dem beliebten Titel verbringen, die sie nun untereinander vergleichen.

Das ursprünglich 2016 erschienene „Stardew Valley“ wird weiterhin von seinem Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone unterstützt und mit neuen Inhalten versorgt. Barone arbeitet neben seinem zweiten Spiel, „Haunted Chocolatier“, derzeit auch an einem neuen Update für die beliebte Farm-Simulation, das sogar „einige neue Inhalte“ mit sich bringen soll.

Da es in „Stardew Valley“ immer etwas zu tun sowie unzählige Geheimnisse zu entdecken gibt, häufen die Spieler teils enorme Spielstunden an. Diese haben einige Nutzer kürzlich im Subreddit zum Titel miteinander verglichen.

Spieler überbieten sich gegenseitig mit ihren Spielzeiten

„Ich wäre überrascht, eine höhere Spielzeit als diese zu sehen“, heißt der Beitrag von „lil_mmunchkin“ auf Reddit, der eine wahre Flut an Screenshots mit den bisherigen Spielzeiten der Nutzer in „Stardew Valley“ lostrat. Wie sich herausstellte, war die Spielzeit des Erstellers des Beitrags mit rund 1.723,3 Stunden noch recht „moderat“. Schnell häuften sich Screenshots mit den Zeiten der Nutzer auf mehreren Plattformen an, die die Spielzeit von „lil_mmunchkin“ in den Schatten stellten.

So hatten die Leser des Beitrags erst gedacht, sie hätten den Nutzer mit der höchsten Spielzeit in „totallynotevil“ gefunden, der eine Zeit von 7.111,8 Stunden vorweisen konnte. Umgerechnet sind das 296 Tage. Die Zeit konnte jedoch locker von Nutzerin „redmo79“ geschlagen werden, die seit der Pandemie ganze 10.272 Spielstunden in „Stardew Valley“ vorweisen kann. Die Zeit wurde jedoch nochmals überboten, auch wenn die Nutzer nicht sicher sind, ob es sich dabei auch um legitime Zahlen handeln kann.

„mlmjmom“ behauptet nämlich, eine Spielzeit von geschlagenen 19.833,3 Stunden zu haben. Angeblich würde der Nutzer seit der Veröffentlichung nur „Stardew Valley“ spielen. Wie ein anderer Spieler auf Reddit nachrechnete, hätte „mlmjmom“ für eine solche Spielzeit seit dem Release am 26. Februar 2016 rund 7,27 Stunden pro Tag in der Farm-Simulation verbringen müssen. Einige Nutzer gehen davon aus, dass der Spieler „Stardew Valley“ einfach rund um die Uhr laufen gelassen hat.

