Stardew Valley: Entwickler bezeichnet Spiel als „Lebenswerk“, arbeitet weiter an Update 1.6

Auch knapp sieben Jahre nach dem ursprünglichen Release kann sich Eric „ConcernedApe“ Barone noch nicht von seinem Farm-Hit "Stardew Valley" trennen. Über Twitter verriet der Entwickler nun, was ihn für die Arbeit an dem beliebten Titel motiviert.

Am vergangenen Wochenende meldete sich der Entwickler Eric „ConcernedApe“ Barone mit einem neuen Statusupdate zum kommenden Patch 1.6 für „Stardew Valley“ zurück. Barone arbeitet bereits seit einer ganzen Weile an dem nächsten Update für das Farm-Spiel, das schon im Juni 2022 angekündigt wurde.

Damals gab der Entwickler noch an, dass Patch 1.6 nicht so groß ausfallen sollte. Daran hat sich der Entwickler scheinbar nicht gehalten, im September veröffentlichte er eine riesige Liste an neuen Inhalten. Nun sprach der Entwickler darüber, was ihn an der weiteren Arbeit des mittlerweile über sieben Jahre alten Spiels motiviert.

Beliebtes Farm-Spiel liegt seinem Entwickler sehr am Herzen

Am vergangenen Wochenende teilte Eric Barone den Fans von „Stardew Valley“ über Twitter mit, dass er sich derzeit in einem selbst auferlegten Crunch-Modus befände und das kommende Update 1.6 im letzten Monat sehr viel Fortschritt gemacht hätte. An seinen Beitrag hängte er eine der Neuerungen der Aktualisierung an, auch wenn er laut eigener Aussage „fast alles geheimgehalten“ hätte: eine große Truhe, die fast das Doppelte an Lagerplatz bietet wie eine normale Truhe.

Ein Fan fragte Barone daraufhin, was ihn dazu motivieren würde, weiter an „Stardew Valley“ zu arbeiten. „Viele Dinge“, so ConcernedApe. „Unter anderem, dass es immer noch so viele Leute spielen, und viele neue Leute jeden Tag. Ich möchte, dass es das Beste ist, was es sein kann. Es wird nie perfekt sein, aber ich fühle den Drang es weiter zu verbessern. Bis jetzt ist es mein Lebenswerk und es liegt mir sehr am Herzen.“

Neben „Stardew Valley“ arbeitet Barone derzeit noch an seinem zweiten Spiel, „Haunted Chocolatier“. Die Arbeiten an dem neuen Titel hatte der Entwickler extra pausiert, um Update 1.6 für seine Farm-Simulation fertigzustellen. Wann der neue Patch für „Stardew Valley“ oder „Haunted Chocolatier“ erscheinen, ist derzeit noch nicht bekannt.

