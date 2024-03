Texas Chain Saw Massacre: Verkaufsmeilenstein – Spielerzahl jedoch viel höher

Texas Chain Saw Massacre:

Die Verantwortlichen des Multiplayer-Spiels "Texas Chain Saw Massacre" haben die aktuelle Verkaufszahl verraten. Auch die Anzahl an Spielern ist bekannt.

Am 18. August vergangenen Jahres erschien mit „Texas Chain Saw Massacre“ ein weiteres asymmetrisches Multiplayer-Horror-Spiel. Zu den versorgten Plattformen zählen die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und der PC.

Die erste Spielerzahl ließ sich sehen: Vier Millionen Leute haben das Game in den ersten vier Wochen gespielt.

Jetzt, fast ein halbes Jahr später, ist die aktualisierte Spielerzahl bekannt. Mittlerweile haben 5,6 Millionen Nutzer dem Titel eine Chance gegeben. Somit sind in den vergangenen Monaten nochmal 1,6 Millionen Spieler dazugekommen.

Die Verkaufszahl fällt jedoch deutlich geringer aus. 1,1 Millionen Exemplare haben Sumo Digital und Gun Interactive verkauft.

Das Team bedankt sich jedenfalls bei allen Unterstützern: „Allen 5,6 Millionen Spielern, die Texas betreten haben, danken wir dafür, dass sie diese einzigartige Horror-Erfahrung mit uns teilen!“

Hohe Spielerzahl dank Game Pass

Grund für die hohe Differenz zwischen Verkaufs-und Spielerzahl ist der Game Pass. Satte 4,5 Millionen Menschen haben „Texas Chain Saw Massacre“ über Microsofts Abonnementdienst gezockt.

Neuer Content lässt allerdings auf sich warten. Das letzte Content-Update liegt schon drei Monate zurück, weshalb einige Spieler ungeduldig werden. Zudem sind noch einige technische Fehler enthalten, die den Spielspaß vermiesen können. Wenn den Nutzern ein Bug auffällt, können sie ihn übrigens gerne dem Support mitteilen.

Die wenigen Inhalte und der technische Zustand sind zwei der Gründe, warum die Wertungen eher durchwachsen ausgefallen sind. Während der Metascore bei 72 Punkten liegt, beträgt der User-Score 6,6 von zehn Punkten.

Ein Spieler fragt sich schon, wann der PS-Plus-Release folgt. Unwahrscheinlich ist es nicht, dass ihr „Texas Chain Saw Massacre“ eines Tages im Angebot von PS Plus Essential oder zumindest Extra sehen werdet. Den Spielerzahlen würde eine Plus-Veröffentlichung mit Sicherheit einen weiteren Schub geben.

