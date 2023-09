The Texas Chainsaw Massacre: Die erste Spielerzahl kann beeindrucken

The Texas Chainsaw Massacre:

Das asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel “The Texas Chainsaw Massacre” kommt auf eine beachtliche Spielerzahl, die in dieser Woche von den Entwicklern mitgeteilt wurde. Mit der Verkaufszahl ist diese aber nicht gleichzusetzen.

Mit “The Texas Chainsaw Massacre” hat kürzlich ein weiteres asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel das Genre betreten. Und es scheint, dass der Titel trotz anfänglicher Schwächen auf ein großes Interesse stößt.

Grund zur Annahme liefert die Spielerzahl, die heute von den Entwicklern angekündigt wurde. Innerhalb des ersten Monats der Verfügbarkeit wurde “The Texas Chainsaw Massacre” demnach von vier Millionen Spielern gestartet.

„Das ist eine ganze Menge BBQ“, so der offizielle Twitter/X-Account des Spiels bei der Bekanntgabe der Spielerzahl.

Rückschlüsse auf die Verkäufe lässt diese Angabe nicht zu, was den Erfolg des Titels nur schwierig einschätzen lässt. Immerhin landete “The Texas Chainsaw Massacre” zum Launch im Xbox Game Pass und kann von Mitgliedern ohne Zusatzkosten gestartet werden.

Dass Microsoft aber mitunter große Summen für die Aufnahme von Spielen in den Xbox Game Pass freimacht, verdeutlichte jüngst eine entsprechende Übersicht. PlayStation-Spieler müssen wiederum 39,99 Euro bezahlen und auch für den PC ist der Titel verfügbar.

Schlächterfamilie trifft auf Opfer

In “The Texas Chain Saw Massacre” haben Spieler die Wahl: Sie schlüpfen entweder in die Rolle eines Mitglieds der berühmt-berüchtigten Schlächterfamilie oder kämpfen sich als potenzielles Opfer durch das Spiel. Das Game basiert auf dem ikonischen Horrorfilm aus dem Jahr 1974.

Das Spielprinzip von “The Texas Chain Saw Massacre” ähnelt dem anderer Vertreter des Genres: Um nicht als Opfer zu enden, müssen Spieler bei ihrem Fluchtversuch möglichst unauffällig vorgehen und auch verschiedene Fluchtwerkzeuge zum Einsatz bringen. Als Angehöriger der Familie hingegen gilt es, Gäste aufzuspüren und daran zu hindern, sich davonzumachen.

Bei den Testern kam “The Texas Chainsaw Massacre” nur bedingt gut an. So verspricht ein Metascore von 72 kein rundum gelungenes Spiel. Hinzu kommen ein User-Score von 6.9 und eine User-Wertung von 7/10 auf Steam. Ein neues Update sorgte jüngst für Besserung.

