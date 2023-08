The Texas Chainsaw Massacre: Soll hinsichtlich der Lizenz nicht wie Friday the 13th enden

Wie die Verantwortlichen von Gun Interactive in einem Interview versicherten, soll uns "The Texas Chainsaw Massacre" langfristig erhalten bleiben. Mit Lizenzproblemen, wie sie zum Aus von "Friday the 13th: The Game" führten, sei dieses Mal nicht zu rechnen.

Im Juni dieses Jahres räumte Gun Interactive ein, dass „Friday the 13th: The Game“ aufgrund der abgelaufenen Lizenz Ende 2023 eingestellt wird. Allerdings möchte sich das Studio darum bemühen, den Titel noch bis Ende 2024 spielbar zu halten.

Wie Gun Interactive im Interview mit den Kollegen von PCGamesN versicherte, ist ein solches Szenario bei „The Texas Chainsaw Massacre“ nicht zu befürchten. Während die Lizenzverhandlungen bei „Friday the 13th: The Game“ ziemlich kompliziert ausfielen, konnte sich das Studio dieses Mal mit Kim Henkel, dem alleinigen Inhaber der Marke, an einen Tisch setzen und über die IP verhandeln.

Dies führt dazu, dass uns „The Texas Chainsaw Massacre“ nach dem Release dauerhaft erhalten bleibt.

Gun Interactive betont die enge Zusammenarbeit

„Die Situation rund um Friday the 13th war von Natur aus komplizierter, als es bei Texas der Fall ist“, so Creative-Director Ronnie Hobbs. „Im Fall von Texas haben wir es direkt mit Kim Henkel zu tun, dem alleinigen Inhaber des geistigen Eigentums. Wir haben während des gesamten Prozesses eng mit ihm zusammengearbeitet, nicht nur aus kreativer Sicht, sondern auch aus rechtlicher Sicht. Wir waren während dieser gesamten Erfahrung so gewissenhaft wie möglich, um sicherzustellen, dass die Dinge reibungslos verlaufen.“

Wie Hobbs ergänzte, führte der kommerzielle Erfolg von „Friday the 13th: The Game“ dazu, dass weitere Unternehmen an Gun Interactive herantraten, um ihre Marken in entsprechenden Videospielen unterzubringen. Der Creative-Director weiter: „Wir haben eine ziemliche Weile damit verbracht, unsere Optionen zu sortieren und abzuwägen, bevor wir schließlich mit Kim Henkel in Kontakt kamen. Als wir herausfanden, dass beide Seiten ein immenses Interesse daran hatten, ein Spiel zu entwickeln, wussten wir schnell, dass Texas unser nächstes Projekt sein würde.“

Da die Geschichte des Spiels ein paar Monate vor den Geschehnissen der Filmvorlage einsetzt, waren die Entwickler in der Lage, komplett neue Charaktere in die Handlung einfließen zu lassen, wie Hobbs abschließend verriet.

„The Texas Chainsaw Massacre“ erscheint am Freitag, den 18. August für die Konsolen und den PC.

