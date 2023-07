Texas Chain Saw Massacre: Publisher verzichtet wohl auf das Battle-Pass-System

Am 18. August kommt „Texas Chain Saw Massacre“ für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC in den Handel. Wie es danach weitergehen könnte, deutete Publisher Gun Interactive in einem Interview mit MP1st an.

Lieber DLCs statt Battle Pass

Eine der Fragen lautete, ob wie in vielen anderen Multiplayer-Spielen ein Battle Pass geplant sei. Intern habe das Team dieses Modell diskutiert, sei aber zu dem Entschluss gekommen, lieber auf Download-Erweiterungen zu setzen. Zumindest sieht es danach aktuell aus.

„Wir haben das intern diskutiert. Es gibt Vor- und Nachteile dieses Modells. Im Moment sehen wir uns einen eher traditionellen DLC-Plan ohne Pass an“, so der Publisher im genauen Wortlaut.

Wie „Dead by Daylight“ und „Friday the 13th – The Game“ haben wir es mit einem asymmetrischen Multiplayer-Horrorspiel zu tun. In diesem Fall schlüpft aber nicht nur ein Spieler in die Rolle des Killers. Stattdessen gibt es drei Mörder, die Jagd auf die Überlebenden machen. Die letztgenannte Gruppe müssen eng zusammenarbeiten und Werkzeuge finden, um Ausgänge freizuschalten.

Bekannte Charaktere sind dabei, darunter natürlich der ikonische Leatherface. Unter den Schauplätzen befinden sich wiederum das Haus und die Farm der Slaughter-Familie sowie die Tankstelle. Zudem ist eine Story enthalten, die auf dem Originalfilm aus 1974 basiert.

