The Texas Chain Saw Massacre: Neues Dev-Diary ermöglicht einen Blick auf das Motion-Capturing

The Texas Chain Saw Massacre:

In dieser Woche bedachte uns Gun Interactive mit einem frischen Entwickler-Tagebuch zum 2023 erscheinenden Multiplayer-Titel "The Texas Chain Saw Massacre". Dieses Mal wird euch ein Blick auf das Motion-Capturing-Verfahren ermöglicht, mit dem das Studio die Charaktere zu virtuellem Leben erweckt.

"The Texas Chain Saw Massacre" erscheint 2023.

Mit „The Texas Chain Saw Massacre“ veröffentlichen die Entwickler von Gun Interactive im Laufe des Jahres einen weiteren asymmetrischen Multiplayer-Titel für die Konsolen und den PC.

Um euch das Projekt noch einmal in Erinnerung zu rufen, stellte das Studio heute ein neues Entwickler-Tagebuch bereit, das euch einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Dieses Mal dreht sich alles um das Motion-Capturing-Verfahren, mit dem die verschiedenen Charaktere von „The Texas Chain Saw Massacre“ zu virtuellem Leben erweckt werden.

Darüber hinaus wird das eine oder andere interessante Detail zur Entwicklung an sich genannt.

Entwickler wollen dem Kult-Streifen treu bleiben

Eigenen Angaben zufolge geht es den kreativen Köpfen hinter „The Texas Chain Saw Massacre“ darum, einen asymmetrischen Mehrspieler-Titel zu erschaffen, der der grundlegenden Atmosphäre des Kult-Horror-Streifens aus dem Jahr 1974 treu bleibt. Spielerisch orientiert sich das Projekt dabei an bekannten Genre-Vertretern wie „Dead by Daylight“ oder „Friday the 13th: The Game“.

Ein Spieler beziehungsweise eine Spielerin schlüpft in die Rolle des durchgeknallten Killers Leatherface und macht Jagd auf die Überlebenden. Diese wiederum versuchen, kleinere Aufgaben zu lösen, wodurch es ihnen ermöglicht wird, den Ausgang zu öffnen und erfolgreich vor Leatherdace zu fliehen.

„The Texas Chain Saw Massacre“ erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

