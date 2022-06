The Texas Chain Saw Massacre: Erscheint nicht mehr 2022 – Trailer liefert erstes Gameplay

The Texas Chain Saw Massacre:

Im Zuge des "Extended Xbox & Bethesda Games Showcase" stellten die Entwickler von Gun Media einen ersten Gameplay-Trailer zum asymmetrischen Multiplayer-Titel "The Texas Chain Saw Massacre" bereit. Zudem wurde eingeräumt, dass der Titel nicht mehr 2022 erscheinen wird.

"The Texas Chain Saw Massacre" erscheint 2023.

Im Vorfeld der The Game Awards 2021 kündigten die Entwickler von Gun Media im vergangenen Jahr die laufenden Arbeiten an „The Texas Chain Saw Massacre“ an.

Spielerisch orientiert sich der Titel an Werken wie „Dead by Daylight“ oder „Friday the 13th: The Game“ und versteht sich als ein asymmetrischer Multiplayer-Titel. Ein Spieler beziehungsweise eine Spielerin schlüpft in die Rolle von Leatherface und macht Jagd auf die restlichen Teilnehmer, die versuchen, vorgegebene Aufgaben zu lösen und lebendig zu entkommen.

Wie im „Extended Xbox & Bethesda Games Showcase“ bekannt gegeben wurde, wird „The Texas Chain Saw Massacre“ nicht mehr in diesem Jahr erscheinen und ist stattdessen für eine Veröffentlichung im Jahr 2023 vorgesehen. Auf dem PC und den Xbox-Plattformen wird das neue Werk von Gun Media übrigens vom ersten Tag an über den Xbox Game Pass beziehungsweise den PC Game Pass erhältlich sein.

Erste Gameplay-Szenen im neuen Trailer

Ergänzend zu dieser Ankündigung stellten die Macher von Gun Media einen frischen Gameplay-Trailer zu „The Texas Chain Saw Massacre“ bereit, der euch erste Szenen aus dem laufenden Spielgeschehen liefert. Der neue Multiplayer-Horror-Titel befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung, wobei nur die Umsetzungen für den PC und die aktuellen Konsolen bei Gun Media entstehen.

Die Entwickler von Sumo Nottingham hingegen, die zur Unterstützung ins Boot geholt wurden, werden „The Texas Chain Saw Massacre“ auf die PlayStation 4 sowie die Xbox One portieren und sollen laut Gun Media sicherstellen, dass der Multiplayer-Horror-Titel auch auf den alten Plattformen eine gute Figur macht.

Weitere Meldungen zu The Texas Chain Saw Massacre:

Wie bereits im Rahmen der offiziellen Ankündigung versprochen wurde, geht es den Verantwortlichen von Gun Media bei den Arbeiten an „The Texas Chain Saw Massacre“ darum, die Atmosphäre und den Look des Kult-Horrorstreifens aus den Siebzigern authentisch nachzubilden. In wie weit dies gelingen wird, erfahren wir im nächsten Jahr.

Weitere Meldungen zu The Texas Chainsaw Massacre.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren