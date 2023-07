The Texas Chainsaw Massacre: Darstellungs-Modi bestätigt – Das wird auf der PS5 geboten

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release des Multiplayer-Titels bestätigten die Entwickler von Gun Interactive die Darstellungs-Modi von "The Texas Chainsaw Massacre". So viel vorweg: Mit Überraschungen solltet ihr hier nicht rechnen.

Mit „The Texas Chain Saw Massacre“ veröffentlichen die „Friday the 13th: The Game“-Macher von Gun Interactive (früher: Gun Media) in diesem Sommer ihren nächsten asymmetrischen Multiplayer-Titel.

Wenigen Wochen vor dem offiziellen Release ging das Studio auf die Darstellungs-Modi beziehungsweise Grafik-Optionen ein, die auf den Konsolen geboten werden. Überraschungen gibt es hier keine. Stattdessen setzen auch die Entwickler von Gun Interactive auf die mittlerweile fast schon obligatorischen Performance- und Qualitäts-Modi.

Während der Qualitäts-Modus auf der PS5 und der Xbox Series X eine Darstellung in 30FPS bei einer „höheren Auflösung“ mit sich bringt, sind es im Performance-Modus 60 Bilder die Sekunde bei einer „reduzierten Auflösung“. Welche Auflösungen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X im Detail geboten werden, wurde leider nicht verraten.

Hier dürften allerdings die Performance-Analysen nach dem Launch des Multiplayer-Tites für Klarheit sorgen.

Keine Auswahlmöglichkeit auf der Xbox Series S

Mit Einschränkungen werden Spielerinnen und Spieler von „The Texas Chain Saw Massacre“ auf der Xbox Series S leben müssen. Einen Performance-Modus mit 60FPS gibt es hier nämlich nicht. Stattdessen wird auf der kleinen Schwester der Xbox Series X lediglich der Qualitäts-Modus geboten, bei dem Gun Interactive auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde bei einer nicht näher genannten Auflösung setzt.

„The Texas Chain Saw Massacre“ versteht sich als ein asymmetrischer Multiplayer-Titel, der sich spielerisch an bekannten Vorbildern wie „Dead by Daylight“ anlehnt. Zu den Besonderheiten gehört, dass dieses Mal nicht nur einer der Teilnehmer in die Rolle des Killers schlüpft und Jagd auf die vier Überlebenden macht. Stattdessen treten sie dieses Mal gegen ein Team aus drei Killern an, von denen sie in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt werden.

„Die Opfer müssen Teamwork, Tarnung und all ihre Fähigkeiten einsetzen, um zu versuchen, den Fängen der Slaughter Family zu entkommen. Mit einem robusten Metaspiel, das zum Erstellen von Builds anregt, und einem intensiven, furchteinflößenden Gameplay wird das Team der Opfer auf der Suche nach den Werkzeugen, die es benötigt, um Ausgänge freizuschalten und aus dem Anwesen zu fliehen, gute Chancen haben“, so die Entwickler weiter.

Weitere Meldungen zu The Texas Chain Saw Massacre:

„The Texas Chain Saw Massacre“ wird am 18. August 2023 für den PC und die Konsolen veröffentlicht.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Quelle: MP1st

Weitere Meldungen zu The Texas Chainsaw Massacre.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren