The Texas Chain Saw Massacre: Motorsäge im Mittelpunkt eines neuen Videos

The Texas Chain Saw Massacre:

Wie wird der Sound einer Motorsäge authentisch eingefangen? Das zeigen die Entwickler von "The Texas Chain Saw Massacre" in einem neuen Video, das auch Spielszenen enthält.

In „The Texas Chain Saw Massacre“ spielt die Kettensäge eine zentrale Rolle. Wie die Klänge dieses Werkzeugs in das Spiel geholt werden, verrät ein neues Video zur Versoftung des 1974er Filmklassikers.

Im Video zeigen und erklären die Entwickler, mit welcher Technik die Klänge der Säge eingefangen wurden und wie das Team bei der Erfassung er Akustik vorging. Ebenfalls enthält das Video Szenen aus dem Spiel, die zeigen und hören lassen, wie die Aufnahmen mit den Spielszenen vereint wurden.

„Schon früh in der Entwicklung von The Texas Chain Saw Massacre wurde uns klar, dass wir alles, was die Originalsäge ausmacht, originalgetreu nachbilden mussten. Dazu gehörte auch das ausgeprägte Klangprofil. Und eine moderne Säge von der Stange würde nicht genügen. Also machte sich das Team mit Hilfe von SFX Recording Artist Watson Wu daran, den Klang der Säge zum Leben zu erwecken“, heißt es zum Video.

Entwickler orientieren sich weitgehend an der Vorlage

„The Texas Chain Saw Massacre“ wird den Fokus auf die Farm und das Haus der Familie Slaughter lenken. Zudem werden Spieler den berühmten Tankstopp besuchen, den die Protagonisten des Originalfilms in ihrer unglücklichen Situation aufsuchten.

Letztendlich soll das kommende Videospiel „The Texas Chain Saw Massacre“ den Look und das Gefühl des ursprünglichen Slasher-Films aus den 70ern nachahmen. Darüber hinaus bringt der Titel Kane Hodder als Leatherface zurück, was dem Projekt eine authentische Atmosphäre verleihen soll.

Eigentlich sollte „The Texas Chain Saw Massacre“ schon seit 2022 auf dem Markt verweilen. Allerdings wurde der Titel im Sommer des vorgegangenen Jahres verschoben. Einen finalen Termin gibt es noch nicht.

Im nachfolgenden Video werden die Klänge der anfangs erwähnten Kettensäge vorgestellt:

