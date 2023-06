Friday The 13th: Spiel wird eingestellt und bald für immer vom Markt verschwinden

Friday The 13th:

Das Survival-Horro-Spiel "FridayThe 13th" wird am Ende dieses Jahres eingestellt und wird somit auch aus den digitalen und physischen Regalen verschwinden. Das gab der Twitter-Account des Spiels bekannt.

Erst vor ein paar Wochen wurde ein neues Spiel rund um den Serienmörder Jason Voorhees aus der „Friday The 13th“-Reihe angekündigt. Der erste Ableger des Horror-Franchise erschien 2017. Der neue Titel soll damit aber recht wenig zu tun haben, auf einige Neuerungen setzen und außerdem in die Hände eines anderen Studios gelegt werden.

Nachdem die Server des ersten Spiels bereits vor drei Jahren geschlossen wurden, hat nun der offizielle Twitter-Account von „Friday The 13th – The Game“ bekanntgegeben, dass das Survival-Horror-Abenteuer Ende des Jahres vom Markt verschwinden und danach sowohl physisch als auch digital nicht mehr verkauft wird.

Friday The 13th wird wegen abgelaufener Lizenz eingestellt

Die „Friday The 13th“-Reihe basiert auf der gleichnamigen Filmreihe von Sean S. Cunningham aus dem Jahr 1980. Somit war die Entwicklung eines zugehörigen Videospiels nur mit dem Erwerb der entsprechenden Lizenz möglich. Diese Lizenz verliert mit Abschluss des Jahres 2023 ihre Gültigkeit, wodurch das Spiel nicht mehr vermarktet werden darf.

Die Entwickler wollen aber sicherstellen, dass „Friday The 13th: The Game“ noch bis mindestens Ende 2024 gespielt werden kann, solltet ihr das Spiel besitzen. Zusätzlich wurden das Basisspiel und die DLCs stark reduziert, um noch so vielen Spielern wie möglich den Kauf des Horror-Klassikers zu ermöglichen. Zwar kann man durch die fehlenden Server nicht mehr mit zufälligen Spielern online verbinden, durch Peer-to-peer könnt ihr zumindest mit Freunden weiterhin Killer und Gejagte spielen.

Viele Einzelheiten zum neuen „Friday The 13th“-Titel sind noch nicht bekannt, es soll aber realistischere Charaktere bieten und einen anderen Stil verfolgen als der erste Ableger. „Friday The 13th“ erschien im Mai 2017 erst digital und im Oktober dann physisch für Playstation 4 und Xbox One. Eine Nintendo-Switch-Version folgte im August 2019. Wann und wofür der neue Teil erscheinen wird, ist noch völlig unklar.

