Friday the 13th: Neues Spiel in Entwicklung, bestätigt Komponist

Harry Manfredini war in den 1980er-Jahren als Komponist für die „Friday the 13th“-Filme zuständig. Zudem erstellte er den Soundtrack für das gleichnamige Videospiel aus dem Jahr 2017, das von Illfonic stammt.

Anders als das erste Projekt

Jetzt hat er in diesem Interview verraten, dass er an einem weiteren „Friday the 13th“-Spiel beteiligt ist. Es soll von einem anderen Entwickler stammen und „realistischere Charaktere“ bieten. Generell sei ein anderer Stil als beim ersten Ableger zu erwarten. Zudem stehen die beiden Projekte nicht miteinander in Verbindung.

Das sind alle Details, die Manfredini aktuell bekannt sind. Es ist also völlig unbekannt, ob es sich um ein weiteres Multiplayer-Spiel handelt. Möglicherweise handelt es sich dieses Mal ja um ein klassisches Singleplayer-Abenteuer.

Anhänger der ikonischen Horror-Reihe dürfen sich jedenfalls auf ein weiteres Videospiel mit dem Serienkiller Jason Voorhees freuen. Erfreulich ist das vor allem, weil die dedizierten Server von Illfonics Werk vor drei Jahren offline gegangen sind. Sein letztes Update hat das asymmetrische Horrorspiel 2021 erhalten. Den Wertungen zufolge kam „Friday the 13th: The Game“ auch nicht gerade gut an, weshalb Fans nun auf ein besseres Werk hoffen können.

Im Übrigen ist eine TV-Serie namens „Crystal Lake“ in Produktion. Es ist eine Prequel-Serie, die den Anfang des ikonischen Serienkillers thematisiert. Die Filmproduktionsgesellschaft A24 produziert, während die Show auf Peacock ausgestrahlt wird. Wo ihr hierzulande schauen könnt, ist noch offen.

