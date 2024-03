Final Fantasy 7 Rebirth: Bossgegner Häretische Schöpfung besiegen – Tipps, Tricks

Für den Fall, dass ihr Schwierigkeiten mit dem "Final Fantasy 7 Rebirth"-Bossgegner Häretische Schöpfung haben solltet, seid ihr hier richtig. In diesem Guide geben wir einige Tipps für den Kampf mit dem Monster.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Um im Action-RPG-Hit „Final Fantasy 7 Rebirth“ die Welt vor dem nahenden Untergang retten zu können, müsst ihr euch allerlei Gefahren entgegenstellen. Insgesamt warten mehr als 30 Bossgegner im Laufe eures Abenteuers auf euch, unter anderem das Monster Häretische Schöpfung. Gegen dieses Ungetüm, das euch einiges abverlangen wird, müsst ihr euch im Laufe von Kapitel 11 in einem harten Kampf behaupten.

Mit seinen Angriffen kann dieser Bossgegner ordentlich austeilen, doch wenn ihr wisst, wie ihr es anstellen müsst, könnt ihr dieses Monster gut in den Griff bekommen. In den nachfolgenden Zeilen unseres Guides verraten wir euch, wie ihr das anstellt.

Zerlegt den rechten Arm

Die Häretische Schöpfung in „Final Fantasy 7 Rebirth“ erscheint mit einem auffälligen rechten Arm, der das Hauptziel eurer Angriffe sein sollte. Die Attacken des Monsters haben zwar ordentlich Wumms, dafür hält der Arm überraschend wenig aus. Das ist eine gute Möglichkeit, um den Bossgegner langsam in den Schockzustand zu bringen. Ganz so einfach macht es euch euer Kontrahent allerdings nicht, denn er hat den einen oder anderen Trick auf Lager.

Nachdem ihr dem Boss einen Teil seiner Lebensenergie abgezogen habt, wird er Doppelgänger heraufbeschwören, die euch und euer Team ordentlich in die Mangel nehmen. Die Klone haben zwar nicht volle Energie, doch allein aufgrund ihrer Überzahl können sie überaus lästig sein. Dieser Bosskampf wird vor allem eure Ausdauer strapazieren, also konzentriert euch und verliert nicht euer eigentliches Ziel, den Sieg, aus den Augen.

Fokussiert euch bei der Häretischen Schöpfung immer darauf, den rechten Arm wieder und wieder zu zerstören. Sobald das erledigt ist, könnt ihr eure mächtigsten Angriffe auf den sich im Schockzustand befindlichen „Final Fantasy 7 Rebirth“-Bossgegner niedergehen lassen. Der Kampf kann sich so zwar etwas in die Länge ziehen, auch deshalb da ihr es streckenweise mit mehreren Gegnern gleichzeitig zu tun bekommt, doch mit etwas Geduld bekommt ihr den Gegner klein.

Abschließend noch ein Tipp: Besonders gut funktioniert das mit eiselementaren Angriffen, denn gegen diese ist der Bossgegner besonders anfällig. Idealerweise sollte also mindestens einer eurer Charaktere eine entsprechende Materia ausgerüstet haben. So könnt ihr euch den Kampf deutlich einfacher machen.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Bossgegner-Guides zur Häretischen Schöpfung angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps benötigen solltet, dann werft gerne einen Blick in unsere übrigen Artikel zum Action-RPG-Hit aus dem Hause Square Enix. Ansonsten wünschen wir euch selbstverständlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Rollenspiel-Epos!

„Final Fantasy 7 Rebirth“ ist seit dem 29. Februar 2024 exklusiv für die PlayStation 5 verfügbar.

