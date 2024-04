PLAY3.DE fragt: Was spielt ihr am Wochenende? 

Nun wo die Tage wieder deutlich länger werden, haben wir in dieser Woche schon einmal einen Blick auf die nächsten Monate geworfen. Denn bald stehen wieder einige Veranstaltungen an, bei denen Entwickler und Publisher ihre neuesten Titel vorstellen.

Eine E3, die Kurzform von Electronic Entertainment Expo, wird es leider nicht geben. Allerdings wurden für diesen Sommer bereits einige Events angekündigt, die das Ausbleiben der beliebten Messe kompensieren sollen. Für die Gaming-Fans hierzulande vielleicht ganz interessant: die diesjährige Ausgabe der Gamescom wird vom 21. bis zum 25. August wieder in Köln abgehalten. Welche Veranstaltungen für dieses Jahr noch bestätigt wurden, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Real Life kommt der Redaktion beim Spielen in die Quere

An diesem Wochenende macht das echte Leben der Redaktion die Pläne zum Zocken zunichte. Einer plant einen Umzug, ein weiterer hilft bei einem Umzug (beide Vorkommnisse stehen jedoch nicht im Zusammenhang) und ein weiterer hat an den kommenden Tagen einen Auftritt mit seiner Band. Allerdings versuchen unsere Schreiber, doch noch ein wenig Zeit zum Spielen zu finden.

Tobias will ein wenig Zeit mit „MLB The Show 24“ verbringen. Dennis versucht derzeit, sich durch die „Yakuza“-Reihe zu schlagen. An diesem Wochenende ist das 2012 erschienene „Yakuza 5“ dran. Dominik wird an den freien Tagen den neuen Charakter Eddy Gordo ausprobieren, der nun in „Tekken 8“ verfügbar ist.

Maik schaufelt sich an diesem Wochenende ein wenig Zeit frei und startet in das am 21. März erschienene „Dragon’s Dogma 2“. Der Titel läuft für Capcom recht erfolgreich. Vor wenigen Tagen erst hat das japanische Unternehmen eine erste Verkaufszahl für das Rollenspiel veröffentlicht. Micha bleibt auch in den kommenden Tagen Larians CRPG „Baldur’s Gate 3“ treu. Ob sich unser Schreiberling in diesem Jahr wohl noch von dem Spiel losreißen kann? Wir dürfen gespannt sein.

Nun kommt ihr ins Spiel: Schreibt uns in die Kommentare, mit welchen Videospielen ihr euer Wochenende verbringen wollt.

Weitere Meldungen zu play3.de.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren