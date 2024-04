Statt E3 2024: Diese Sommer-Events sind geplant

In diesem Jahr findet keine E3 statt, nachdem die nordamerikanische Messe schon in den Vorjahren abgesagt wurde. Gefüllt wird die Lücke mit einigen Online-Shows, in denen neue Spiele angekündigt und bereits enthüllte Games eine weitere Vorstellung erhalten.

Mehrere Shows dieser Art stehen für den Sommer fest, darunter Ubisofts Forward-Show. Nachfolgend haben wir eine Übersicht über die geplanten Events. Sie wird laufend erweitert.

Summer Game Fest und mehr – Shows der nächsten Monate in der Übersicht

Aufmacher des Summer of Gamings ist die Summer-Gaming-Show von und mit Geoff Keighley selbst. Die Eröffnungsshow findet am 7. Juni 2024 ab 22 Uhr deutscher Zeit statt.

Ebenfalls ist für dieses Jahr ein Xbox-Showcase geplant, wie er auch in den Vorjahren stattfand. Selbst in Zeiten, als die E3 noch das Juni-Highlight war, entkoppelte Microsoft die eigene Show ein wenig und verlagerte sie auf den Sonntag vor der eigentlichen Messe.

Kleinere Indie-Titel rücken wiederum in den Fokus von Wholesome Direct. Während die Show bestätigt wurde, gibt es noch keinen Termin.

Die bestätigten Sommer-Shows in der Übersicht

Freitag, 7. Juni 2024

Samstag, 8. Juni 2024

TBA – Future Game Show – Stream

Montag, 10. Juni 2024

Genauer Termin noch ausstehend

TBA – Juni 2024 – Xbox Showcase

TBA – Juni 2024 – Wholesome Direct

Nur bei diesen Events wird es natürlich nicht bleiben und in den kommenden Wochen folgen weitere Ankündigungen dieser Art. Ein Blick auf das vergangene Jahr macht deutlich, dass voraussichtlich mehr in der Pipeline ist.

Im vergangenen Jahr gab es ebenfalls Events zu einzelnen Spielen, darunter “Monster Hunter Rise: Sunbreak” und “Final Fantasy 16”. Sobald die Termine und Ankündigungen weiterer Shows folgen, werden wir die Liste ergänzen.

Erwartet werden die folgenden, schon erwähnten Shows:

PC Gaming Show

Devolver Direct

Gamescom 2024 und weitere Events

Auch jenseits der einstigen E3-Zeit sind Events geplant, darunter die Gamescom 2024. Nach einer Pandemie-Pause kehrte sie als Präsenzveranstaltung zurück. In diesem Jahr können Spieler wieder vor Ort einen Blick auf die neusten Entwicklungen werfen.

Die Gamescom findet vom 21. bis 25. August einmal mehr in Köln statt. Der Ticketverkauf wurde kürzlich gestartet. Erneut stiegen die Preise.

Auch im Rahmen der Gamescom wird es voraussichtlich eine Eröffnungsshow geben, die am Vorabend der Messe stattfindet und die wichtigsten Ankündigungen bündelt.

Ob PlayStation in diesem Jahr nach einer Pause dabei sein wird, bleibt abzuwarten. Allerdings setzt Sony mittlerweile auf eigene Digital-Shows. Und ein solches Event könnte bevorstehen, wie wir erst kürzlich berichteten:

Keine Media-Event-Marathons mehr

Lange Zeit war das Gamingjahr klar aufgeteilt: Im Mai oder Juni fand eine E3 mit Pressekonferenzen bis tief in die Nacht statt. Sonys Show startete erst um 3 Uhr morgens. Im August folgte die Gamescom – zuvor als Games Convention bekannt. Und auch die Tokyo Game Show hatte gelegentlich größere Ankündigungen in petto.

Die Gamescom findet zwar weiterhin statt. Auch eine TGS ist geplant. Auf eine E3 müssen Spieler in diesem Jahr wie anfangs erwähnt verzichten. Und auch die großen Pressekonferenzen bzw. Media-Events sind mittlerweile breiter gestreut und finden meist nur noch als Online-Stream statt.

Dass die Online-Shows von Geoff Keighley für das Ende der E3 verantwortlich seien, wies der Moderator und Produzent im vergangenen Jahr allerdings von sich.

Was haltet ihr von der Neustrukturierung? Hättet ihr gerne wieder die E3 mit gebündelten Pressekonferenzen zurück?

Weitere Meldungen zu Summer Game Fest.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren