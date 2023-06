Geoff Keighley: Die E3 hat sich ganz allein getötet

Auch in diesem Jahr wird ein Summer Game Fest mit Live-Streams veranstaltet, während die E3 2023, die wenige Tage später stattfinden sollte, ersatzlos gestrichen wurde.

Schon 2020 musste die amerikanische Messe aufgrund der COVID-19-Maßnahmen abgesagt werden. 2021 folgte eine Online-Veranstaltung mit Livestreams. Ein solches Event wurde auch für 2022 geplant, aber später abgesagt, während das Summer Game Fest im vergangenen Jahr planmäßig lief.

Doch hatte die Live-Veranstaltung von und mit Geoff Keighley einen negativen Einfluss auf die E3 2023? Der Vorwurf des E3-Killers kam in der Vergangenheit häufiger auf, wurde vom Showmaster aber inzwischen zurückgewiesen. So geht Keighley davon aus, dass sich die E3 quasi selbst ins Aus geschossen hat.

„Ich denke, die E3 hat sich in gewisser Weise selbst getötet“, so Keighley. „Ich verstehe, warum die Leute sagen, dass [das SGF die E3 getötet hat]. Aber ich denke, wenn überhaupt, haben wir das Summer Game Fest ins Leben gerufen und ich habe das Summer Game Fest aufgebaut, weil ich sah, dass bei der E3 einiges schief lief.“

Für Keighley selbst war die E3 zwei Jahrzehnte lang ein Teil seines Lebens, seit er ein 15-jähriger Teenager war. Von der ersten E3 im Jahr 1995 an sei er auf jeder Messe gewesen. „Ich habe sie geliebt und sie hat meinen Sommer bestimmt“, so der Moderator des Summer Game Fest.

Er fügte hinzu: „Es war so aufregend für mich, und es war herzzerreißend zu sehen, wie es anfing, auseinanderzufallen. Ich glaube, sie hatten ein Relevanzproblem und in den letzten Jahren auch ein Teilnahmeproblem.“

Die Frage sei daher gewesen: Was wäre passiert, wenn es das Summer Game Fest nicht geben würde. „Ich glaube, dann wären die Dinge in diesem Sommer einfach auseinandergefallen“, so Keighleys Einschätzung.

Here’s 15-year old me at the first-ever E3 in 1995.

E3 meant so much to me and to so many of you too.

Four years ago, I realized that E3 wasn’t evolving as it needed to compete in a global, digital world. So we started building what’s next. See at @summergamefest June 8. pic.twitter.com/wSZqpz3wjY

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 30, 2023