Gamescom 2023: Comeback offiziell – Japanischer Branchenriese bestätigt Teilnahme

Nachdem Nintendo in den vergangenen Jahren auf einen Auftritt auf der Gamescom verzichtete, wird das japanische Traditionsunternehmen 2023 sein Comeback feiern. Dies bestätigten die Veranstalter der Gamescom in einer kurzen Mitteilung.

Während die E3 2023 aufgrund des fehlenden Interesses seitens der Entwickler und Publisher abgesagt wurde, wird die Gamescom 2023 wie geplant im August 2023 stattfinden.

Wie am heutigen Mittwoch Nachmittag bekannt gegeben wurde, dürfen wir uns in diesem Jahr auf eine kleine Überraschung freuen. Denn nachdem sich die Verantwortlichen von Nintendo in den Jahren 2020 bis 2022 dazu entschlossen, auf einen Auftritt auf der Gamescom zu verzichten, werden die Switch-Macher 2023 in die Kölner Messehallen zurückkehren und im Rahmen der diesjährigen Gamescom mit von der Partie sein.

„Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Nintendo auf der Gamescom2023 ausstellen wird“, verkündeten die Organisatoren am Nachmittag. „Viele weitere Aussteller werden in den kommenden Wochen folgen. Bleiben Sie dran!“

Was plant Nintendo?

Abzuwarten bleibt, mit welchen Ankündigungen im Gepäck Nintendo zur Gamescom 2023 nach Köln reisen wird. Schließlich werden die beiden Switch-Highlights „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ (12. Mai 2023) und „Pikmin 4“ (21. Juli 2023) bereits vor der europäischen Leitmesse für Videospiele veröffentlicht.

Daher wird davon ausgegangen, dass Nintendo die diesjährige Gamescom nutzen könnte, um das eine oder andere neue Projekt vorzustellen. Die Gamescom 2023 findet vom 23. bis 27. August 2023 statt. Eingeläutet wird die Messe auch in diesem Jahr vom Opening Night Live-Event, das von Geoff Keighley produziert und moderiert wird.

Konkrete Details zum diesjährigen Ableger von Opening Night Live erreichten uns bisher zwar nicht, allerdings wies Keighley Anfang des Monats darauf hin, dass wir uns auch 2023 auf spannende Präsentationen und Neuankündigungen freuen dürfen. Wie gehabt wird das Opening Night Live-Event in Form eines Livestreams übertragen und kann daher von Spielerinnen und Spielern rund um den Globus live mitverfolgt werden.

Get ready!@gamescom: Opening Night Live returns live on Tuesday, August 22 from Koelnmesse in Germany. Excited to be back in Cologne with the fans and industry, streaming video game news directly to you. pic.twitter.com/5FGuK5pW2F — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 6, 2023

