Summer Game Fest 2022: Verfolgt den großen Games-Showcase bei uns im Livestream

Mit dem großen Games-Showcase fällt am heutigen Donnerstag Abend der Startschuss zum "Summer Game Fest 2022". Wer live dabei sein und keine Ankündigung verpassen möchte, kann das von Geoff Keighley moderierte Event bei uns im Livestream mitverfolgen.

Auch wenn die E3 in diesem Jahr komplett abgesagt wurde, dürfen wir uns in den kommenden Wochen über die eine oder andere Neuankündigung freuen.

Für diese soll das von Geoff Keighley initiierte „Summer Game Fest“ sorgen, das in diesem Jahr erneut stattfinden und sich aus verschiedenen Digital-Events mit unterschiedlichen Schwerpunkten zusammensetzen wird. Der Startschuss für das „Summer Game Fest 2022“ fällt am heutigen Donnerstag Abend mit dem großen Games-Showcase, der um 20 Uhr unserer Zeit starten und von Geoff Keighley moderiert wird.

Wer live dabei sein und keine Ankündigung verpassen möchte, ist bei uns natürlich genau richtig, um das digitale Event im Livestream zu verfolgen und die hoffentlich spannenden Ankündigungen mit der Community zu diskutieren.

Der Fokus liegt auf bereits bekannten Spielen

Allzu viele Neuankündigungen beziehungsweise Weltpremieren sollten wir aber wohl nicht erwarten. Stattdessen wies Geoff Keighley Anfang der Woche darauf hin, dass der Fokus des heutigen Games-Showcase auf bereits angekündigten Spielen und somit entsprechenden Updates liegen wird. Dies schließt die eine oder andere Überraschung aber natürlich nicht aus.

„Das sind nicht die Game Awards. Wir haben eine Menge guter Sachen, die wir euch zeigen werden, aber hütet euch vor den verrückten Gerüchten, die ich da draußen sehe, was die Leute an Ankündigungen erwarten“, so Keighley, der gleichzeitig darauf hinwies, dass es der heutige Showcase auf eine Länge von 90 bis 120 Minuten bringen wird.

Zu den bereits bestätigten Titeln, die im heutigen Showcase zu sehen sind, zählen „Street Fighter 6“, „Call of Duty: Modern Warfare 2“, „The Callisto Protocol“, „Gotham Knights“, „Marvel’s Midnight Suns“, „One Piece Odyssey“ und „Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge“.

