Wanderer The Fragments of Fate: PS-VR2-Spiel erscheint deutlich später – Termin bekannt

Wanderer The Fragments of Fate:

"Wanderer: The Fragments of Fate" erscheint später, wie der Eintrag im PlayStation-Store noch einmal deutlich macht. Tatsächlich erfolgte die Termin-Aktualisierung schon vor einem Monat.

Schon vor einem Jahr machte Mighty Eyes den Besitzern von PlayStation VR2 eine verbesserte Version von “Wanderer“ schmackhaft. Später erhielt der Virtual-Reality-Titel einen Juni-Termin, der allerdings nicht eingehalten werden kann.

Basierend auf dem Termin-Eintrag im PlayStation-Store macht derzeit die Meldung die Runde, dass es zu einer Verschiebung kam. Tatsächlich wurde sie schon vor einigen Wochen angekündigt, wenn auch etwas versteckt auf Steam.

Wanderer: The Fragments of Fate erscheint erst Mitte September

Sowohl im PlayStation-Store als auch in der Steam-Ankündigung ist ein neuer Termin zu sehen. Demnach erscheint “Wanderer: The Fragments of Fate” erst am 12. September 2024 für PlayStation VR2 und PC-VR-Systeme.

Ebenfalls nennen die Entwickler den Grund, auch wenn es sich hier um eine Standardaussage handelt, wie wir sie bei vielen anderen Verschiebungen dieser Art lesen.

“Wir wollen, dass ihr die beste, ausgefeilteste Version des Spiels spielt, die unseren Vorstellungen und Qualitätsansprüchen gerecht wird. Das bedeutet, dass wir einige zusätzliche Monate in die Entwicklung investieren müssen“, so das Team, das von einer schwierigen Entscheidung spricht.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und wisse, dass diese Nachricht für alle Spieler, die auf “Wanderer: The Fragments of Fate” warten, enttäuschend sein wird. Allerdings soll sich die zusätzliche Entwicklungszeit für alle lohnen.

Das erwartet euch in „Wanderer: The Fragments of Fate“.

Bis zum Release sollen weitere Gameplay-Szenen aus “Wanderer: The Fragments of Fate” folgen. Ebenfalls ist von einem neuen Feature die Rede, das Spieler “tagelang auf Trab” halten werde.

Welche Verbesserungen mit dem Spiel zu erwarten sind, ist in dieser Meldung zusammengefasst:

Wie es mit PlayStation VR2 weitergeht, ist offen. Das neue „Astro Bot“ erscheint ohne VR-Support und die Öffnung für den PC kann auch dahingehend interpretiert werden, dass sich Sony auf eine Zukunft vorbereitet, in der nicht mehr allzu viele VR-Spiele explizit für die PS5 entwickelt werden. Allerdings unterstützt PS VR2 bei Verwendung mit dem PC nicht alle Features.

