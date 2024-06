Atlas Fallen: „Reign of Sand“-Update überarbeitet das Spiel grundlegend – New Game Plus & mehr

Im vergangenen Sommer veröffentlichte Deck 13, das Studio hinter „The Surge“ und „Lords of the Fallen“ (2024), sein neues Rollenspiel „Atlas Fallen“.

Auch wenn dieses vor allem im Bereich der Fortbewegung neue Wege ging, blieb der große Wurf leider aus. Im Fall der PS5-Version brachte es „Atlas Fallen“ auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von überschaubaren 64 Punkten. Im Dezember 2023 räumte der Publisher Focus Entertainment zudem ein, dass „Atlas Fallen“ die kommerziellen Erwartungen bislang nicht erfüllte.

Um das Blatt doch noch zum Positiven zu wenden, kündigte Focus Entertainment eine Enhanced-Edition zu „Atlas Fallen“ an. Wie Deck 13 heute bekannt gab, trägt das entsprechende Update den Namen „Reign of Sand“ und wird am 6. August 2024 erscheinen.

Diese Verbesserungen warten auf euch

Das „Reign of Sand“-Update wird allen Besitzerinnen und Besitzern von „Atlas Fallen“ kostenlos zur Verfügung gestellt. Laut der heutigen Ankündigung überarbeitet das Update das Rollenspiel komplett und bringt allerlei Neuerungen und Verbesserungen mit sich. Zum einen wies Deck 13 darauf hin, dass die ersten Stunden der Kampagne überarbeitet und verbessert wurden.

Hier ging es dem Studio vor allem um das grundlegende Pacing und diverse Quality-of-Life-Verbesserungen. Darüber hinaus erweiterte das Studio die Progression durch neue Mechaniken, baute ein neues Gebiet mit exklusiven Quests und Widersachern ein, entwarf neue Dialoge und liefert ein Feature, für das sich die Community bereits zum Release einsetzte.

Die Rede ist von einem „New Game Plus“-Modus. Dieser ermöglicht es euch, die Kampagne nach dem Abschluss ein weiteres Mal in Angriff zu nehmen und dabei ausgewählte Inhalte und Fortschritte zu übernehmen. Hinzukommen 25 Essenzsteine und der „Nyaal’s Nightmare“-Schwierigkeitsgrad für alle, die auf der Suche nach einer besonders knackigen Herausforderung sind.

Ob das „Reign of Sand“-Update „Atlas Fallen“ wie geplant zu einer Art zweitem Frühling verhilft, wird die Zeit zeigen müssen.

Eine kooperative RPG-Erfahrung

„Atlas Fallen“ erschien im August 2023 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. In „Atlas Fallen“ führt unser Weg in eine Welt, in der sich die Menschen dem Kampf gegen die Götter stellen. Wahlweise alleine oder zusammen mit einer anderen Spielerin beziehungsweise einem anderen Spieler greifen wir in diesem Konflikt ein.

Zu den Besonderheiten von „Atlas Fallen“ gehören die mehr als 150 Essenzsteine, die ihr in der Welt des Rollenspiels finden könnt. Die Steine versetzen euch in die Lage, euren Helden auf euren Spielstil zuzuschneiden.

„Egal, ob du lieber aggressiv spielst oder lieber Schilde, Schwächungszauber und Heilung einsetzt, kombiniere die Essenzsteine, wie es dir gefällt, um deinen eigenen Ansatz im Kampf zu finden“, führen die Entwickler dazu aus.

