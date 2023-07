Atlas Fallen: Video stellt das Kampfsystem im Detail vor

"Atlas Fallen" zeigt sich in einem neuen Feature-Video mit Gameplay-Szenen. In den Fokus der heutigen Ausgabe rücken die Kämpfe. Erscheinen wird "Atlas Fallen" im August für Konsolen und PC.

Focus Entertainment hat weiteres Videomaterial zum kommenden „Atlas Fallen“ veröffentlicht. Der Combat-Trailer, der es auf eine Laufzeit von mehr als fünf Minuten bringt, widmet sich den Kämpfen und stellt das System recht detailliert vor.

Im unten eingebetteten Video werden nicht nur einzelne Gameplay-Szenen thematisiert, in denen mitunter gegen scheinbar übermächtige Gegner gekämpft wird. Auch die Upgrades kommen zur Sprache. Gleiches gilt für die Koop-Möglichkeiten.

151 Essenzsteine für mehr Möglichkeiten

Die Effekte und Fähigkeiten in „Atlas Fallen“ beschaffen sich Spieler über 151 Essenzsteine, die sie in der Welt von Atlas finden können. „Egal, ob du lieber aggressiv spielst oder lieber Schilde, Schwächungszauber und Heilung einsetzt, kombiniere die Essenzsteine, wie es dir gefällt, um deinen eigenen Ansatz im Kampf zu finden“, so die Macher zu diesem Feature.

Mit dem Online-Koop-Modus für zwei Spieler können die Kampfmöglichkeiten laut Hersteller noch weiter ausgebaut werden. Freunde und Bekannte sind in der Lage, die gesamte Story-Kampagne gemeinsam zu spielen.

Spieler, die von „Atlas Fallen“ schon jetzt überzeugt sind und eine Vorbestellung wagen möchten, werden unter anderem bei Amazon fündig, wo für die Standardversion überschaubare 59,99 Euro* fällig werden. Der gleiche Preis wird im PlayStation Store verlangt.

Weitere Meldungen zu Atlas Fallen:

„Atlas Fallen“ erscheint am 10. August 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Nachfolgend kann der 5-minütige Einblick in die Action von „Atlas Fallen“ gestartet werden:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Atlas Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren