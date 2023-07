Atlas Fallen: Rüstungen und optische Anpassungsmöglichkeiten im neuen Trailer

Ergänzend zur Gameplay-Präsentation in der letzten Woche stellten Focus Entertainment und Deck13 einen weiteren Trailer zum in Kürze erscheinenden Action-Rollenspiel "Atlas Fallen" bereit. Dieses Mal dreht sich alles um die Ausrüstung eures Helden und die optischen Anpassungsmöglichkeiten.

Ende der vergangenen Woche bedachte uns Deck13 mit einem ausführlichen Entwicklervideo zu „Atlas Fallen“, in dem unter anderem auf das Setting und die Kämpfe des Action-Rollenspiels eingegangen wurde.

Ergänzend dazu steht ab sofort der nächste Trailer zum kommenden Werk der „The Surge“- und „Lords of the Fallen“-Macher zur Ansicht bereit. In diesem zeigen die Entwickler zum einen die Rüstungen, mit denen ihr in „Atlas Fallen“ in die Lage versetzt werdet, eure Statuswerte zu erhöhen und auf ausgewählte Fähigkeiten und Buffs zurückzugreifen.

Zu den Rüstungsgegenständen gehört beispielsweise die Ritterplatte, die alle Gegner, die euch treffen, für eine Sekunde stark verlangsamt und es euch so ermöglicht, einen Gegenangriff in die Wege zu leiten. Hinzukommen zwei Slots für Stoffe und Platten.

Passt euren Helden optisch an

Sollten euch zwar die Werte und Fähigkeiten einer Rüstung, nicht aber ihr optisches Erscheinungsbild zusagen, dann seid ihr beim Transmogrifizieren-Feature genau richtig. Dieses bietet euch die Möglichkeit, auf Dutzende Farben und Akzente zurückzugreifen, mit denen ihr euren Helden und eure Ausrüstung optisch aufpeppen könnt. Hinzukommen hier kosmetische Extras wie Helme oder Schilde. Einen ersten Blick auf die optischen Anpassungsmöglichkeiten von „Atlas Fallen“ liefert euch der angehängte Trailer.

Offiziellen Angaben zufolge haben wir es bei „Atlas Fallen“ mit einem Action-Rollenspiel zu tun, das uns in eine Welt verfrachtet, in der wir den Kampf gegen die Unterdrückung durch machthungrige Götter aufnehmen – wahlweise alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin.

„Ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit wartet auf dich. Gleite über den Sand. Bezwinge legendäre Monster in spektakulären Kämpfen. Bändige den Sand, erschaffe mächtige Waffen aus ihm und nutze ihn, um deine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten“, führen die Entwickler von Deck13 aus.

„Atlas Fallen“ erscheint am 10. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

