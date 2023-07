Atlas Fallen: Ausführliche Gameplay-Präsentation zeigt das Setting, die Kämpfe und mehr

In den vergangenen Monaten arbeiteten die „Lords of the Fallen“- und „The Surge“-Macher von Deck13 fieberhaft an der Fertigstellung des neuen Action-Rollenspiels „Atlas Fallen“.

Nachdem vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, dass „Atlas Fallen“ den Gold-Status erreichte und somit wie geplant im nächsten Monat veröffentlicht werden kann, zeigt sich das Action-Rollenspiel kurz vor dem Release in einer ausführlichen Gameplay-Präsentation.

Diese bringt es auf eine Laufzeit von rund sieben Minuten und beleuchtet unterschiedliche Elemente von „Atlas Fallen“. So wird uns nicht nur ein Blick auf das unverbrauchte Setting des Rollenspielabenteuers ermöglicht. Auch auf das Kampfsystem und die Progression wird eingegangen.

Der Kampf gegen die Unterdrückung durch die Götter

„Atlas Fallen“ verfrachtet uns laut Entwicklerangaben in eine Welt, in der die Menschheit von verdorbenen Göttern unterdrückt wird. „Ein zeitloses Land voller Gefahren, Rätsel und Fragmente der Vergangenheit wartet auf dich. Gleite über den Sand. Bezwinge legendäre Monster in spektakulären Kämpfen. Bändige den Sand, erschaffe mächtige Waffen aus ihm und nutze ihn, um deine Kräfte und Fähigkeiten voll zu entfalten“, führen die Entwickler aus.

Zu den spielerischen Besonderheiten von „Atlas Fallen“ wird laut Deck13 die Tatsache gehören, dass ihr euren eigenen Spielstil entwickeln könnt, indem ihr die Essenz eurer Gegner in euch aufnehmt und diese nutzt, um euren Helden weiterzuentwickeln beziehungsweise zu stärken.

Darüber hinaus wird es euch in „Atlas Fallen“ ermöglicht, das vor euch liegende Abenteuer entweder alleine oder kooperativ mit einem Freund beziehungsweise einer Freundin in Angriff zu nehmen.

„Atlas Fallen“ wird am 10. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Wer die physische Version vorbestellt, erhält mit dem „Ruin Rising Pack“ einen exklusiven DLC, der unter anderem eine Rüstung und einen exklusiven Skin umfasst.

