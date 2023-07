Atlas Fallen: Keine Verschiebung mehr zu befürchten – Focus verkündet Gold-Status

Mit „Atlas Fallen“ entstand beim deutschen Entwicklerstudio Deck13 in den vergangenen Monaten ein Action-Rollenspiel, das mit einer unterhaltsamen Mischung aus einem vielseitigen Kampfsystem, den Rätseln und der Erkundung der Spielwelt punkten soll.

Wie der verantwortliche Publisher Focus Entertainment bekannt gab, erreichte „Atlas Fallen“ in der Zwischenzeit den Gold-Status. Somit sind die Arbeiten an dem Action-Rollenspiel abgeschlossen, wodurch dem geplanten Release im nächsten Monat nichts mehr im Wege steht.

Veröffentlicht wird das neue Werk der „Lords of the Fallen“- und „The Surge“-Macher für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

Auf den Konsolen wird „Atlas Fallen“ dabei mit zwei Darstellungs-Modi versehen: Dem Quality- und dem Performance-Modus. Was in den beiden Modi technisch geboten wird, verraten wir euch hier.

Offiziellen Angaben zufolge erkundet ihr in „Atlas Fallen“ eine magische Welt voller Mysterien, Schauplätze, versunkener Artefakte und Gefahren. Im Laufe eures Abenteuers geht ihr den Geheimnissen einer untergegangenen Kultur auf den Grund und erkundet Ruinen alter Bauwerke. Zu den spielerischen Besonderheiten von „Atlas Fallen“ gehört die Tatsache, dass ihr dank einer speziellen Bewegungsmechanik durch die halboffene Sandwelt surft.

In den zahlreichen Kämpfen, die in der Welt von „Atlas Fallen“ auf euch warten, greift ihr auf unterschiedliche Fähigkeiten zurück und nutzt mächtige Waffen, die ihr selbst herstellt. Laut den Entwicklern von Deck13 wird euch das Action-Rollenspiel 25 bis 30 Stunden beschäftigen.

Abseits der obligatorischen Hauptquest warten optionale Missionen, Rätsel und Aufgaben auf euch, die für spielerische Abwechslung sorgen und euch dazu animieren sollen, die Welt von „Atlas Fallen“ bis in den kleinsten Winkel zu erkunden. Unter anderem ist hier von versteckten Relikten und verlassenen Wachtürmen die Rede, die mit einem bösen Zauber belegt wurden. Sollte es euch gelingen, einen der Wachtürme einzunehmen und die dort lauernden Feinde zu besiegen, wird sich das entsprechende Areal in eine friedlichere Region verandeln.

Weitere Meldungen zu Atlas Fallen:

In Europa wird „Atlas Fallen“ ab dem 10. August 2023 erhältlich sein.

We’re happy to announce that #AtlasFallen has gone GOLD! 💛

See you on August 10 in the land of Atlas: https://t.co/MyPKYUI1Cw pic.twitter.com/B0i9E7ABv0

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) July 4, 2023