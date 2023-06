Atlas Fallen: Darstellungs-Modi für die PS5 bestätigt – Das wird technisch geboten

Nachdem sich Deck13 in den vergangenen Jahren vor allem auf das Soulslike-Genre konzentrierte und Titel wie „Lords of the Fallen“ oder „The Surge“ ablieferte, geht das deutsche Entwicklerstudio bei seinem neuen Werk andere Wege.

So versteht sich „Atlas Fallen“ spielerisch als ein klassisches Action-Rollenspiel, mit dem uns Deck13 das nahende Sommerloch ein wenig versüßen möchte.

Einige Wochen vor dem Release des Fantasy-Abenteuers gingen die Entwickler auf die gebotene Technik ein und bestätigten in Person des verantwortlichen Creative-Directors Jan Klose, dass „Atlas Fallen“ die obligatorischen Darstellungs-Modi bieten wird.

Während der Fokus im Performance-Modus auf einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde liegt, geht es im Quality-Modus um eine hohe Auflösung und eine verbesserte Grafik.

Deck13 bestätigt dynamische Auflösung

Wie Klose ausführte, wird bei „Atlas Fallen“ auf den Konsolen auf eine dynamische Auflösung gesetzt, die die Entwickler in die Lage versetzen wird, die angestrebten Performance-Ziele auch in Momenten beziehungsweise Szenen zu erreichen, in denen auf dem Bildschirm einiges los ist.

Im Quality-Modus setzt Deck13 auf eine Darstellung in 30 Bildern die Sekunde und strebt eine Auflösung von 4K an. Hinzukommt der mittlerweile obligatorische Performance-Modus, im dem uns 60 Bilder die Sekunde geboten wurden. Dafür sinkt die angepeilte Auflösung auf 1440p.

Zu beachten ist, dass die beiden Darstellungs-Modi lediglich in den PlayStation 5- und Xbox Series X-Versionen von „Atlas Fallen“ zu finden sind. Auf der Xbox Series S hingegen werden sich die Spielerinnen und Spieler mit einer Darstellung in der nativen 1080p-Auflösung bei 60 Bildern die Sekunde arrangieren müssen.

„Atlas Fallen“ wird am 10. August 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Warum das neue Werk der „Lords of the Fallen“- und „The Surge“-Macher durchaus das Potenzial zu einem Überraschungshit hat, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau.

