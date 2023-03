Atlas Fallen: Gesamtspielzeit bekannt und Beispiele für Nebenaktivitäten

Creative Director Jan Klose verriet in einem Interview, wie viel Spielzeit ihr für "Atlas Fallen" einplanen könnt. Zudem ging er näher auf die Nebenaufgaben ein.

Auf SegmentNext.com ist ein Interview mit dem Kreativdirektor von „Atlas Fallen“ erschienen. Darin enthüllte er, wie viele Stunden ihr investieren müsst, um das Fantasy-RPG zu komplettieren. Etwa 25 bis 30 Stunden soll es dauern, bis ihr alle Aufgaben im Spiel abgeschlossen habt.

Enthalten sind in dieser Spielzeit also nicht nur die Haupt-, sondern auch die Nebenaktivitäten. Wie sie aussehen können, erklärte Kreativdirektor Jan Klose ebenfalls.

Rätsel, geheime Pfade und Säuberungen

Abgesehen von klassischen Side Quests werden die Spieler auf viele Rätsel stoßen. Überall in der Spielwelt haben die Entwickler sie versteckt. Beispielsweise könnt ihr Schatzkarten ergattern, die euch zu „versteckten Reichtümern“ führen. In manchen Fällen sind die Karten jedoch zerrissen, was die Suche natürlich erschwert.

Die Rede ist zudem von „alten Relikten“, die ihr aktivieren könnt. Manche davon leiten euch auf einen Pfad, über den ihr zu weiteren Geheimnissen gelangt.

Kommt ihr wiederum an einem Wachturm vorbei, könnt ihr euch dort einem anspruchsvollen Kampf stellen. Seid ihr dabei erfolgreich, wird sich ein Teil des Areals verwandeln. Die Wachtürme haben nämlich das Land mit einem bösen Zauber belegt.

Statt am 16. Mai kommt „Atlas Fallen“ am 10. August für PS5, Xbox Series X/S und PC heraus. Erst am vergangenen Mittwoch haben sich Deck13 und Focus Entertainment für eine Verschiebung entschieden.

Ihr werdet eine halboffene Sandwelt erkunden, in der ihr dank einer speziellen Bewegungsmechanik durch die Gegend surfen könnt. Im Laufe des Spiels verändert sich übrigens eure Waffe durch Gotteskräfte, was mit neuen Fähigkeiten einhergeht. Zwingend allein kämpfen müsst ihr nicht: Ein lokaler Koop-Modus gibt euch die Möglichkeit, mit einem Freund an eurer Seite zu kämpfen.

