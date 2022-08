Atlas Fallen: Mehr von „Horizon“ und „God of War“ als von „Dark Souls“ inspiriert

Im Laufe der Woche hatte das deutsche Entwicklerstudio Deck13, das in der Vergangenheit vor allem mit Soulslike-Titeln in den Fokus des Interesses rückte, ein neues Action-Rollenspiel namens „Atlas Fallen“ angekündigt. Doch wer denkt, dass die Entwickler einmal mehr ein Spiel im Stile eines „Lords of the Fallen“ oder „The Surge“ auf den Bildschirm zaubern möchte, der irrt sich.

Eine neue Richtung einschlagen

In einem Interview mit VG247 beschrieb Design Director, Jérémy Hartvick, dass sich hinter „Atlas Fallen“ ein halboffenes Open-World-Spiel voller Mysterien versteckt, das sich eher an die „Horizon“-Spiele von Guerrilla Games sowie Sony Santa Monicas „God of War“ orientiert. Deshalb wird es im Gegensatz zur typischen Soulslike-Formel, die man in der Vergangenheit bedient hatte, drei verschiedene Schwierigkeitsgrade geben ─ der Abenteuer-, der Standard- und der Schwere Modus.

Darüber hinaus wurden auf dem PlayStation Blog auch einige Details zum Kampfsystem verraten. Dieses soll sich von „The Surge“ unterscheiden, auch wenn man ein instinktives Spielgefühl beibehalten möchte. Zudem werden auch einige Manöver zurückkehren, die die Spieler bereits aus den vorherigen Deck13-Titeln kennen könnten.

Allerdings wird der Fokus des Kampfsystems auf Geschwindigkeit und Flüssigkeit liegen, wobei das Zielen auf bestimmte Körperteile sowie das Implantatssystem beibehalten werden. Man wird sie anders interpretieren, um den Rollenspielaspekt zu verstärken. In den Bereichen des fortgeschrittenen Charaktermanagements und der Moveset-Anpassung hat man den nächsten Entwicklungsschritt gemacht.

Zu strikte Einschränkungen des Realismus hat man wegfallen lassen, um ein packendes, übermächtiges Spielgefühl zu erschaffen. Das fällt vor allem auch bei dem Sandgleiten auf, das euch schneller durch die weitläufige Spielwelt reisen lässt.

„Atlas Fallen“ soll bereits Anfang 2023 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht werden.

