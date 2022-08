Atlas Fallen: Deck13 stellt neues Action-Rollenspiel vor

Focus Entertainment und das Münchener Entwicklerstudio Deck13 haben eine neue Marke namens „Atlas Fallen“ angekündigt. Mit einem ersten Trailer haben die Entwickler, die in der Vergangenheit mit „Lords of the Fallen“ und den beiden „The Surge“-Abenteuern für Aufsehen sorgten, ein neues Abenteuer angekündigt, das die Spieler in ein Wüstensetting schicken wird.

Die Macht liegt im Sand

Ein Action-Rollenspiel in einem Fantasy-Setting, das in einer halb offenen Spielwelt angesiedelt ist, die uralte Geheimnisse und Bedrohungen mit sich bringt. Man wird zwei mächtigen Helden in einem gnadenlosen Kampf mit magischen Kreaturen erleben, in dem nur die aus Sand geformten Waffen Schutz bieten können. Deshalb wird man sich aus dem Staub erheben, um die Menschheit aus der Unterdrückung der Götter zu befreien.

In einer zeitlosen Welt voller antiker Gefahren, Geheimnisse und Relikte wird man über den Sand gleiten können. um sich daraufhin in herausfordernden Kämpfen gegen legendäre Monstrositäten zu behaupten. Formwandelnde Waffen und magische Fähigkeiten ziehen ihre Kraft aus dem Sand. Und mit gezielten Attacken kann man den Feinden die Essenz entziehen, um sich einen eigenen Spielstil zu formen.

„Atlas Fallen“ soll im Laufe des kommenden Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Zudem wird es sowohl alleine als auch im Online-Koop spielbar sein. Doch schaut euch erst einmal den Ankündigungstrailer an!

