Atlas Fallen: Bisher eine finanzielle Enttäuschung – Content & Enhanced-Edition angekündigt

Im August veröffentlichte der Publisher Focus Entertainment mit „Atlas Fallen“ das neueste Rollenspiel des deutschen Entwicklerstudios Deck13 („Lords of the Fallen“, „The Surge“).

Die internationalen Wertungen fielen dabei verhalten aus. Im Fall der PS5-Fassung bringt es „Atlas Fallen“ auf eine Durchschnittswertung von gerade einmal 64 Punkten und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen von Deck13 zurück. Wie der Publisher Focus Entertainment in seinem aktuellen Geschäftsbericht einräumte, gilt selbiges leider auch für die Verkaufszahlen von „Atlas Fallen“.

Konkrete Zahlen nannte Focus Entertainment zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass sich „Atlas Fallen“ für das Unternehmen zu einer kommerziellen beziehungsweise finanziellen Enttäuschung entwickelte.

„Die Enttäuschung über den Verkauf von Atlas Fallen wirkte sich auf die Halbjahresrentabilität aus und die große Anzahl an Produkteinführungen in diesem Halbjahr erklärt direkt den deutlichen Anstieg der Abschreibungen innerhalb der Bruttomarge und den Anstieg der Gaming-Marketingkosten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum“, so der Publisher.

Eine verbesserte Version erscheint nächstes Jahr

Trotz des bisher enttäuschenden Abschneidens möchte Focus Entertainment „Atlas Fallen“ noch nicht aufgeben. Stattdessen gab der Publisher bekannt, dass zum einen an neuen Inhalten gearbeitet wird, die 2024 erscheinen. Darüber hinaus planen die Entwickler nicht näher genannte Verbesserungen beziehungsweise den Release einer Enhanced-Edition.

Wir können wohl davon ausgehen, dass Besitzer des Spiels diese in Form eines kostenlosen Updates beziehungsweise Upgrades herunterladen können. Konkrete Termine nannte Focus Entertainment nicht und sprach sowohl bei den neuen Inhalten als auch der Enhanced-Edition von einem geplanten Release in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2024/2025.

Somit erfolgen die Veröffentlichungen irgendwann im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. September 2024. Sollte Focus Entertainment handfeste Termine nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

