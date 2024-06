Persona 3 Reload: Atlus nennt Termin für Story-Erweiterung „Episode Aigis“

Die kommende Erweiterung "Episode Aigis: The Answer" für das Rollenspiel "Persona 3 Reload" hat einen Termin erhalten. Somit wissen wir nun, wann das Abenteuer offiziell zum Abschluss gebracht wird.

Bereits Anfang Februar hatte Atlus das Rollenspiel „Persona 3 Reload“ auf den Markt gebracht. Wenige Wochen später hatten die Entwickler bestätigt, dass es auch einen Erweiterungspass geben wird, der verschiedene Inhalte in drei Wellen nachreichen wird.

Den Anfang machten bereits im März die Hintergrundmusikstücke aus „Persona 5 Royal“ und „Persona 4 Golden“, ehe Ende Mai auch die Musik sowie die Kostüme aus dem Velvet Room folgten. All dies ist jedoch nur ein Vorgeschmack auf die Story-Erweiterung „Episode Aigis: The Answer“, die die Handlung zu einem neuen Abschluss bringen wird.

Der Epilog von Persona 3 Reload

In der Nacht hat Atlus einen offiziellen Termin für die Story-Erweiterung verraten. Demnach wird „Episode Aigis: The Answer“ am 10. September 2024 für „Persona 3 Reload erscheinen.

Nachdem ihr im Hauptspiel die Geheimnisse der Dark Hour aufgedeckt und eine Reihe an Kämpfen im Tartarus bestritten hattet, werdet ihr in der Erweiterung in einer Zeitschleife gefangen sein. Denn die S.E.E.S.-Mitglieder werden mit einem nie enden wollenden 31. März konfrontiert.

Daraufhin reist ihr als Aigis in den Abgrund der Zeit, schließt neue Herausforderungen ab und deckt den Grund auf, der hinter diesem seltsamen Schicksal steckt. Könnt ihr die Wahrheit über das herausfinden, was an diesem schicksalhaften Tag geschehen ist?

Die Entwickler hatten dieses Ende einst in „Persona 3: FES“ veröffentlicht und lassen es im September in einer modernen Grafik neu aufleben. Dazu bietet man auch Quality-of-Life-Funktionen, neue Animationen sowie eine angepasste Benutzeroberfläche und einen neu arrangierten Soundtrack.

Der Erweiterungspass für „Persona 3 Reload“ ist zum Preis von 34,99 Euro erhältlich. Das Rollenspiel ist wiederum für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC (via Steam und Microsoft Store) erschienen. Zudem ist es im Xbox Game Pass zu finden.

Sobald Atlus weitere Informationen zu „Episode Aigis: The Answer“ enthüllt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

