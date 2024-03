Persona 3 Reload: Atlus feiert beeindruckenden Meilenstein der Reihe mit einem Trailer

Atlus hat allen Grund zur Freude: Das Unternehmen hat einen großen Meilenstein erreicht. Bis heute haben sich über 22 Millionen Einheiten der „Persona“-Reihe verkauft. Um diese Verkaufszahl zu feiern, hat das Unternehmen einen Special-Trailer namens Promise veröffentlicht.

In dem Trailer sind mehrere Szenen aus „Persona 3 Reload“ zu sehen. Sie zeigen unterschiedliche Charaktere aus dem Spiel und wichtige Schlüsselmomente.

Persona steht hinter anderen JRPGs zurück

Im Vergleich zu anderen JRPG-Giganten klafft allerdings eine große Lücke. Square Enix verriet beispielsweise, dass sich die „Final Fantasy“-Reihe bereits über 180 Millionen Mal verkauft hat. Selbst „Dragon Quest“ habe sich schon über 88 Millionen Mal verkauft. Doch trotzdem sind die 22 Millionen verkauften Spiele ein großer Erfülg für Atlus.

Die „Persona“-Reihe begann im Jahr 1996 auf der PS1 mit „Revelations: Persona“. Dabei handelt es sich um ein Spin-off der „Megami Tensei“-Reihe von Atlus. Der Titel wurde im Jahr 2009 als „Shin Megami Tensei: Persona“ neu für PSP aufgelegt und erreichte so ein größeres Publikum.

Die nächsten Spiele wurden sogar aufgesplittet: Sowohl „Eternal Punishment“ als auch „Innocent Sin“ bekamen ihren eigenen Release für PSP.

Somit entwickelte Atlus die „Royal“-Variante, in der es noch mehr Gameplay gibt. Seitdem kann die Reihe zahlreiche Spin-offs vorweisen, obwohl sie selbst einmal als Spin-off gestartet ist. Neben Tanzspielen und Taktik-Titeln im X-COM-Stil gib es kaum ein Genre, das die „Persona“-Reihe bislang unberührt gelassen hat.

Mit „Persona 3“, zu dem jetzt die Reload-Variante erschien, nahm die „Persona“-Reihe die Form an, wie wir sie heute kennen. Das Spiel ist eine Mischung aus Lebenssimulation und Dungeon-Crawler. „Persona 4“ und „Persona 5“ knüpften an diesen Erfolg an. Vor allem letzterer Titel kam endlich bei der breiten Masse an.

Wir dürfen gespannt sein, wie es mit der Reihe in Zukunft weitergeht.

