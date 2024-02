Persona 3 Reload: Atlus verkündet ersten Verkaufsmeilenstein

Atlus und P-Studios veröffentlichten in der vergangenen Woche mit „Persona 3 Reload“ eine Neuauflage des Rollenspielklassikers für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC veröffentlicht. Wer den Xbox Game Pass abonniert hat, kann das Abenteuer auch in dessen Bibliothek entdecken.

Bereits auf Rekordkurs

Inzwischen haben die Verantwortlichen auch die ersten Verkaufszahlen enthüllt, die direkt einen neuen Meilenstein für das Unternehmen darstellen. „Persona 3 Reload“ konnte innerhalb der ersten Woche über eine Million Einheiten absetzen. Damit ist es der am schnellsten verkaufte Titel der gesamten Atlus-Geschichte.

In „Persona 3 Reload“ schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Austauschschülers, den ein unerwartetes Schicksal in ein mysteriöses Abenteuer verstrickt. Als er sich auf dem Weg in sein Wohnheim befindet, landet er in der Dark Hour, eine okkulte Stunde zwischen den Tagen, in der die Schatten regieren. Er lernt auch schnell die anderen Mitglieder von SEES kennen und erweckt seine Fähigkeit Personas zu beschwören.

Daraufhin beginnt ein ewiger Kampf gegen die Schatten, die aus dem in der Mitte der Stadt gen Himmel gestiegenen Tartarus strömen. Allerdings darf auch der Schulalltag nicht vernachlässigt werden. Deshalb heißt es immer am Unterricht teilzunehmen, für Prüfungen zu lernen und sich nach der Schule mit Freunden zu treffen, um die Bindungen zu vertiefen.

Bei „Persona 3“ handelt es sich um den wichtigen Wendepunkt der Reihe. Erstmals hatten die Entwickler das Dungeon-Crawling mit einer Social Sim kombiniert und damit das Gameplay erschaffen, das die Marke seit jeher auszeichnet. Zuletzt waren bereits Gerüchte aufgetaucht, laut denen Atlus in Zukunft auch „Persona 4“ als Remake zurückbringen wird. „Persona 2“ soll hingegen lediglich als Remaster-Paket veröffentlicht werden. Eine offizielle Ankündigung dieser beiden Neuauflagen steht allerdings noch aus.

Sobald Atlus weitere Details zur Zukunft der Reihe enthüllt, lassen wir euch umgehend davon wissen. Weitere Informationen zu „Persona 3 Reload“ könnt ihr bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

