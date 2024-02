Persona 3 Reload: Neuauflage soll „ein komplettes Erlebnis bieten“, so Atlus

Am 2. Februar hat Atlus seine Neuauflage "Persona 3 Reload" veröffentlicht. Das Spiel sei ein komplettes Erlebnis und eine erneuerte Version wie bei "Persona 4 Golden" und "Personal 5 Royal" seien nicht in Planung, so das Studio.

Mit „Persona 3 Reload“ ist seit dem 2. Februar eine Neuauflage von „Persona 3“ erhältlich. Die Entwickler von Atlus wollten den RPG-Klassiker mit dieser neuen Version in die Moderne holen, komplett mit aufpolierter Grafik und überholten Funktionen.

Allerdings handelt es sich bei „Persona 3 Reload“ nicht um das komplette Erlebnis der verschiedenen Versionen von „Persona 3“. Die Entwickler gaben jedoch an, auf den Trend von „Persona 4 Golden“ und Persona 5 Royal“ verzichten zu wollen und nicht in ein paar Jahren noch eine erweiterte Version von „Persona 3 Reload“ veröffentlichen zu wollen.

Bleibt es bei den derzeit erhältlichen Inhalten?

Wie verhält es sich bei den Inhalten, die derzeit bei „Persona 3 Reload“ nicht enthalten sind? Bei der kürzlich erschienenen Ausgabe fehlt nämlich der Epilog „The Answer“, der in „Persona 3 FES“ für die PlayStation 2 spielbar war. Auch die weibliche Protagonistin des Titels, die die Spieler in „Persona 3 Portable“ für die PSP und den PC auswählen konnten, ist in „Persona 3 Reload“ nicht dabei.

Nicht wenige Spieler hatten die Vermutung, dass Atlus nach einiger Zeit eine überarbeitete Version des Rollenspiels herausbringen würde, wie es schon bei „Persona 4“ mitsowie mit „Persona 5“ undder Fall war. Allerdings scheinen sich die Entwickler bei „Persona 3 Reload“ gegen diesen Trend entschieden zu haben. Wie der Production Manager des Spiels, Kazuhisa Wada, angab, soll Atlus derzeit „keine Überarbeitung wie bei Persona 5 zu Persona 5 Royal“ für „Persona 3 Reload“ in Betracht ziehen. „Die Fans können sich darauf verlassen, dass Persona 3 Reload ein komplettes Erlebnis bietet“, so Wada.

Heißt das das Aus für die Features aus „FES“ und „Portable“? Wie die Entwickler von Atlus bereits im letzten Jahr bestätigten, hat man sich bei „Persona 3 Reload“ ausschließlich auf den Content des ursprünglichen „Persona 3“ konzentriert. Schon damals gab Wada an: „Der grundlegende Ansatz, die Persona-Geschichte neu zu gestalten, bestand darin, alles von der Originalversion zu übernehmen, aber auf den modernen Stand zu bringen. Auf demselben Niveau wie Persona 5, im Grunde genommen. Also haben wir die neueste Grafik. Wir haben das System auf die neueste Benutzerfreundlichkeit aktualisiert. Wir haben die Sprachaufnahmen sowohl in Japanisch als auch in Englisch. Außerdem sind Bildschirmtexte in 13 Sprachen verfügbar.“

Quelle: PC Gamer

Weitere Meldungen zu Persona 3 Reload.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren