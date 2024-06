Destiny 2: Bungie zeigt Teaser für Codename Frontiers und nennt Release-Zeitraum

Nach dem Release der neuesten Erweiterung für "Destiny 2", "The Final Shape", deutet der Entwickler an, wie es mit der Shooter-Reihe weitergehen soll. Die Spieler erwartet das mysteriöse "Codename Frontiers".

Der Shooter „Destiny 2“ hat am 4. Juni 2024 seine neueste Erweiterung „The Final Shape“, im Deutschen „Die finale Form“, erhalten. Mit dieser soll die rund zehn Jahre alte Saga um Licht und Dunkelheit ihr Ende finden.

Doch was erwartet die Spieler nach der Erweiterung? Wer bereits an ein „Destiny 3“ dachte, dürfte überrascht sein. In einem neuen Video zu den kommenden Inhalten im zehnten Jahr der „Destiny“-Reihe hat das Studio Bungie für das nächste Jahr „Codename Frontiers“ angekündigt.

Bungie hat mit dem Shooter anscheinend noch einiges vor

In einem Video zu den Inhalten, die in dem aktuellen zehnten Jahr für „Destiny 2“ geplant sind, wurde am Ende „Codename Frontiers“ eingeblendet. Entgegen aller Gerüchte um ein „Destiny 3“ scheint Bungie weiterhin mit „Destiny 2“ zu planen. Neben dem Namen „Codename Frontier“ wurde in dem Video nämlich auch das Logo des aktuellen „Destiny“-Spiels eingeblendet. Also können wir davon ausgehen, dass die mysteriösen neuen Inhalte, die 2025 erscheinen sollen, noch für „Destiny 2“ entwickelt werden.

Um was sich der Content für Jahr elf dreht, ist noch nicht bekannt. Die Kollegen von IGN mutmaßen wegen dem namensgebenden „Frontiers“, dass es die Hüter vielleicht jenseits unseres Sonnensystems verschlagen könnte.

Das erwartet die Hüter in diesem Jahr

Allerdings hat Bungie in dem neuen Video auch verraten, was die Spieler in diesem Jahr von „Destiny 2“ erwarten können. Bereits vor dem Release der neuesten Erweiterung war bekannt, dass das vierteljährliche Saisonmodell von „Destiny 2“ in diesem Jahr von drei Episoden ersetzt werden würde, die länger sind und eigenständige Geschichten erzählen sollen.

Am heutigen 11. Juni startet mit „Echoes“ die erste Episode, die auf Nessus spielen und sich mit den Vex beschäftigen wird. Die zweite Episode wird den Namen „Revenant“ tragen und soll die Hüter laut Bungie auf Vampirjagd schicken. Die dritte und letzte Episode von Jahr 10 wird Heresy heißen und die Spieler zurück auf Oryx‘ Grabschiff führen. Dieser Ort dürfte den Fans bereits aus der „Destiny 1“-Erweiterung „The Taken King“ bekannt sein.

