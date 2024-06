V Rising: Gelobte Vampir-Survival-Action für PS5 erschienen – Launch-Trailer

Nachdem „V Rising“ vor einem Monat für den PC erschien, ist heute die versprochene PS5-Version herausgekommen. Der Preis für das actionreiche Vampir-Survival-Spiel beträgt 39,99 Euro.

Werdet also jetzt zum Blutsauger und taucht ein in eine riesige, düstere Mehrspieler-Welt. Ihr könnt nicht demnach nicht nur alleine durch die Gegend ziehen, sondern auch gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus spielen.

Die Handlung kurz erklärt: Zahlreiche Vampire steigen nach jahrhundertelangem Schlaf aus ihrer Gruft hervor, um den Thron von Graf Dracula zu besteigen. Sie alle streben nach Macht und wollen die Welt der Lebenden erobern.

Erkundet in V Rising eine riesige, vielfältige Spielwelt

Abwechslungsreiche Welten warten auf euch. Dicht besiedelte Wälder, kalte Schneelandschaften und finstere Höhlen warten darauf, von euch erkundet zu werden. Als Vampir solltet ihr den hellichten Tag jedoch vermeiden und erst im Dunkeln auf die Jagd gehen. Absorbiert dabei durch Blutsaugen die Fähigkeiten eurer Beute, um stärker zu werden.

Eine Reihe an tödlichen Waffen und magischen Fähigkeiten steht euch zur Verfügung. Die Vampirkräfte lassen sich an euren persönlichen Spielstil anpassen, indem ihr Waffen mit Zaubersprüchen kombiniert.

Ein wichtiges Gameplay-Element: euer eigenes Schloss errichten. Stellt die benötigten Ressourcen her, um euch einen imposanten Rückzugsort zu bauen. Die Räumlichkeiten könnt ihr mit Dekoration verschiedener Art ausstatten. Außerdem lassen sich Menschen in treue Leibeigene verwandeln, die dir persönlich dienen.

Wie die Pressewertungen zur PC-Version von „V Rising“ gezeigt haben, bekommt ihr hiermit eine gelungene Spielerfahrung geliefert. Der Metascore beträgt 83 von 100 Punkten.

Die Funktionen des DualSense-Controllers kommen in der PS5-Version natürlich auch zum Einsatz. So werdet ihr die Herzschläge an euren Fingern spüren können und zudem fühlen, wie die Macht in euren Händen vibriert. Einen Gameplay-Trailer und weitere Infos findet ihr in diesem Artikel.

Zum Schluss der heute veröffentlichte Launch-Trailer zu „V Rising“:

