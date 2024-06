PS5 & Discord: Sprachchat bald direkt über die Konsole nutzbar – So funktioniert’s

Am heutigen Vormittag stellte Sony das nächste Firmware-Update der PS5 zur Verfügung. Das Update, zu dem ihr hier weitere Infos findet, hebt euer PS5-System auf die Version „24.04-09.40.00“ und bringt verschiedene Neuerungen mit sich.

Zu den spannendsten Funktionen gehört die Möglichkeit, den Sprachchat von Discord bald direkt über eure PS5-Konsole zu nutzen. Dabei seid ihr weder auf die PC- noch die Mobile-App von Discord angewiesen. Die Nutzung des Sprachchats auf der PS5 ist denkbar einfach. Sucht im Control Center eurer Konsole einfach die Registerkarte „Discord“ auf.

Anschließend müsst ihr nur noch den gewünschten Discord-Server oder die DM-Gruppe auswählen und euch für euren favorisierten Sprachkanal entscheiden.

Regionen werden nach und nach versorgt

Hier werden euch weitere Details angezeigt. Beispielweise die Nutzerinnen und Nutzer, die bereits in diesem Kanal aktiv sind und chatten. Ihr erhaltet außerdem eine Benachrichtigung auf eurer PS5-Konsole, wenn ein anderer Discord-Benutzer euch anruft. Dadurch könnt ihr dem Gespräch wenn gewünscht direkt beitreten.

Somit macht es das Update noch leichter, sich auf der PS5 via Discord mit anderen Spielerinnen und Spielern zu verbinden. Wie Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog anmerkt, wird die Möglichkeit, den Sprachchat von Discord direkt über die PS5 zu nutzen, nicht direkt zur Verfügung stehen.

Stattdessen setzen die Entwickler auf einen sogenannten Soft-Launch und werden die Funktion in den unterschiedlichen Regionen nach und nach zur Verfügung stellen.

„Das Ganze wird in den kommenden Wochen schrittweise eingeführt, beginnend in Japan/Asien, gefolgt von Europa, Australien/Neuseeland und dem Nahen Osten und schließlich dem amerikanischen Kontinent“, so Sony.

Was hat es mit der neuen Profilfreigabe auf sich?

Eine neue Funktion, die ab sofort zur Verfügung steht, ist die Profilfreigabe. Mit dieser könnt ihr euer PlayStation Network-Konto in jeder Messaging- oder sozialen App teilen. Wählt dazu in der offiziellen PlayStation-App oder auf eurer Konsole die Funktion „Profil teilen“ aus.

Dadurch wird ein teilbarer Link oder QR-Code generiert, den die Empfängerin oder der Empfänger öffnen kann, um euch mit wenigen Klicks zu ihrer beziehungsweise seiner Freundliste hinzuzufügen.

Abgerundet wurde die heutige Ankündigung von einem kurzen Video, das euch zeigt, wie ihr den Sprachchat von Discord zukünftig direkt über eure Konsole nutzen könnt. Seht selbst.

