GTA Online: Bottom Dollar Bounties – Termin & Trailer zum Sommer-Update

Nächste Woche werden die Spieler von „GTA Online“ mit neuen Inhalten versorgt. Wie vorher versprochen führt Rockstar Games damit ein Kopfgeldjäger-Business ein.

Worum geht es genau? Die kriminelle Maude Eccles sucht nach einem Nachfolger für ihr Kautionsbüro Bottom Dollar Bail Enforcement. Eure Aufgabe lautet, Übeltäter aus Los Santos und der Umgebung aufzuspüren und zu ergreifen. Als Belohnung kriegt ihr ein bestimmtes Kopfgeld. Hierbei bekommt ihr Unterstützung von Maudes Tochter Jenette.

Ebenfalls neu sind mehrere inoffizielle Streifenfahrten, in denen ihr auf den Straßen von Los Santos für Ordnung sorgt. Neue Polizeifahrzeuge stehen euch dafür zur Verfügung, die im folgenden Tweet zu sehen sind.

new police cars in the upcoming GTA Online update pic.twitter.com/yyzSu1B2jn — Gypsy (@GypsytheScumbag) June 18, 2024

Ansonsten könnt ihr euch in verschiedenen bestehenden Modi und Missionen erhöhte Belohnungen verdienen. Geplant sind zusätzlich ein paar sinnvolle Verbesserungen, beispielsweise ein erhöhter Timer für Verkaufsmissionen und Snacks, die sich bei Missionen von selbst auffüllen.

Das Sommer-Update kommt am 25. Juni für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC auf den Markt. Nächsten Dienstag ist es also so weit.

Jetzt den Trailer zu „Bottom Dollar Bounties“ ansehen:

Über das Update hinaus sind weitere Neuerungen für „GTA Online“ geplant. Freut euch schon mal auf neue Autorennen im Rockstar Creator, weitere Fahrzeuge und ein allgemein verbessertes Spielerlebnis.

Mitglieder von GTA+ profitieren übrigens von zusätzlichen Inhalten, müssen dafür aber seit April tiefer in die Tasche greifen:

„GTA Online“ wird also nach wie vor tatkräftig unterstützt. Dennoch liegt der Fokus längst auf der Entwicklung von „Grand Theft Auto 6“, das Ende 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen soll. PC-Spieler hingegen müssen sich länger gedulden.

Quelle: Rockstar Games

Weitere Meldungen zu GTA Online.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren