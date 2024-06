Marvel’s Spider-Man 2: Update 1.003.000 liefert Anzüge & Verbesserungen – Changelog & Trailer

In dieser Woche versahen die Entwickler von Insomniac Games den PS5-exklusiven Action-Titel "Marvel's Spider-Man 2" mit dem Update auf die Version 1.003.000. Geboten werden sowohl diverse Verbesserungen als auch neue Anzüge.

Wie kürzlich angekündigt, stellte Insomniac Games in dieser Woche das „Marvel’s Spider-Man 2“-Update auf die Version 1.003.000 zum Download bereit.

Dieses bringt zum einen acht neue Anzüge für die beiden Protagonisten Peter Parker und Miles Morales mit sich. Zu diesen gehören die vier Collaboration-Anzüge „Metro“ (Miles), „Ginga“ (Miles), „Fluro“ (Peter) und „Motorchic“ (Peter). Darüber hinaus bringt Insomniac Games im Rahmen des Updates vier klassische Anzüge zurück.

Unter diesen befinden sich der „Letztes Gefecht“-Anzug und der „Ins Spider-Versum“-Anzug für Peter Parker. Fans von Miles Morales hingegen dürfen sich über einen animierten Anzug und den „Stolzer Uptowner“-Anzug freuen.

Bilder zu den Anzügen findet ihr hier, während wir den offiziellen Trailer zum neuen Update nachfolgend für euch eingebunden haben.

Neben den Anzügen umfasst das Update 1.003.000 natürlich diverse Optimierungen am Gameplay. Im Zuge des Updates nahmen sich die Entwickler des Comunity-Feedbacks an und sorgten unter anderem für Anpassungen an den Fähigkeiten.

Zu diesen zählt die Möglichkeit, die Parier- und Fortbewegungsfähigkeiten des Symbionten und der Spider-Arme auszutauschen oder umgekehrt. Zudem wurden die Zugänglichkeitsoptionen ergänzt und diverse Fehler behoben, die im Spiel oder im New-Game-Plus auftreten konnten.

Auch im Bereich der allgemeinen Stabilität des Spiels besserte Insonniac Games noch einmal nach. Den Changelog zum frisch veröffentlichen Update 1.003.000 zu „Marvel’s Spider-Man 2“ findet ihr auf der offiziellen Website.

Die Übersicht liefert euch alle Details zu den gebotenen Neuerungen und Verbesserungen.

Wie oft verkaufte sich Marvel’s Spider-Man 2?

Ende Mai lieferte uns Sony aktuelle Verkaufszahlen zu „Marvel’s Spider-Man 2“ und gab bekannt, dass wir es hier mit einem der erfolgreichsten Titel von Insomniac Games zu tun haben. Bis zum 20. April 2024 verkaufte sich der PS5-exklusive Action-Titel demnach mehr als elf Millionen Mal.

Ein weiteres interessantes Details enthüllten die Entwickler von Insomniac Games im Frühjahr. Wie das Studio anmerkte, wäre „Marvel’s Spider-Man 2“ fast ohne eine Schnellreisefunktion erschienen. Warum die Entwickler darüber nachdachten, diese zu streichen, verraten wir euch hier.

„Marvel’s Spider-Man 2“ erschien im Oktober 2023 für die PS5.

