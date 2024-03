Marvel’s Spider-Man 2: Schnellreise wurde wegen Erkundung fast gestrichen

Eines der technischen Highlights von „Marvel’s Spider-Man 2“ ist zweifellos das innovative Schnellreisesystem. Nahezu ohne jegliche Ladezeit können sich die Spieler zu einem beliebigen Ort in der Stadt begeben.

Wie anspruchsvoll die Implementierung war, erklärte Design Director Josue Benavidez auf der Game Developer Conference 2024: „Wir haben an dieser neuen Schnellreise gearbeitet. Das war eine meiner liebsten neuen Funktionen.“

Zwar ist die Funktion beeindruckend, doch die vorgesehene Spielerfahrung war dadurch gefährdet. Das Entwicklerteam befürchtete nämlich, dass die Spieler ständig nur von A nach B reisen, anstatt die Umgebung zu erkunden.

Und es hat unser Spiel völlig zerstört. Weil die Karte vollständig aufgedeckt war, konnte man überall hingehen. Josue Benavidez über das Schnellreisesystem

Insomniac dachte deshalb darüber nach, die Schnellreise-Funktion zu streichen oder sie erst freizuschalten, wenn der Spieler die Story beendet hat.

Spielprinzip musste geändert werden

Aber Benavidez entschied sich anders: „Ich habe schließlich entschieden, dass die Schnellreise nicht falsch war. Das Spiel war falsch.“

Somit strukturierte das Team den Ablauf in der offenen Spielwelt völlig neu. Die damit verbundene Herausforderung verglich der Design Director mit dem Ausliefern eines Kuchens. Einfach zu einer Bäckerei gehen und einen Kuchen ausliefern sei langweillig. Doch wenn der Spieler nur grob weiß, wo sich der Kuchen befindet, stößt er dabei vielleicht noch auf ein Café und andere Lokalitäten.

Trotz der Änderungen haben sich die Entwickler entschieden, das Fast-Travel-System nicht von Anfang an anzubieten. Zuerst muss in einem Bezirk eurer Wahl eine bestimmte Anzahl an Nebenmissionen erledigen.

Eine weitere große Herausforderung: Peter und Miles können mithilfe des Wing Suits fliegen. Dadurch lassen sich viele Begegnungen umgehen, weshalb weitere Anreize für’s Erkunden notwendig waren. Zum Beispiel führte Insomniac ein Fortschrittssystem für Bezirke ein, um Aktivitäten eines Gebiets miteinander zu verknüpfen.

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist seit Oktober 2023 exklusiv für PS5 verfügbar. Was die Verkäufe angeht, hat Sony bereits die Zehn-Millionen-Marke durchbrochen.

