Marvel’s Spider-Man 2: Update mit New Game Plus steht bereit – GOTY-Trailer

Gerade eben hat Insomniac Games das große Content-Update herausgebracht. Damit kommt unter anderem der "New Game Plus"-Modus ins Spiel.

Anfang Februar kündigten die Entwickler von „Marvel’s Spider-Man 2“ ein Title-Update an. Nun ist der Download verfügbar. Die Versionsbezeichnung lautet 1.002.000.

Insomniac weist darauf hin: Unmittelbar nach dem ersten Update folgt ein zweites. Ladet es unbedingt herunter, um auf alle neuen Funktionen zugreifen zu können.

Wie bekannt ist im Update der „New Game Plus“-Modus enthalten. Dadurch haben die Spieler die Möglichkeit, einen zweiten Durchlauf mit ihren bisherigen Fortschritten anzugehen. Mehrere zusätzliche Inhalte können hier freigeschaltet werden, wozu ultimative Stufen, goldene Gadget-Designs und exklusive Symbiont-Anzüge gehören.

Habt ihr euren Durchlauf im NG-Plus-Modus gemeistert, kriegt ihr als Belohnung eine neue Trophäe.

Replay-Funktion und vieles mehr

Darüber hinaus gibt es noch mehr Neuerungen. So lässt sich ab sofort jede Mission dank einer Replay-Funktion erneut spielen. Über die Gameplay-Optionen hingegen könnt ihr die Tageszeit einstellen und die Farbe der Symbiontenranke im Post-Game ändern.

Im Fotomodus könnt ihr von nun an den Helden auf die Größe einer Actionfigur reduzieren. So könnt ihr in den passenden Momenten coole Bilder schießen.

Ansonsten sind fortan weitere Barriere-Optionen im Spiel. Beispiele dafür sind Audio-Beschreibungen, ein Screen-Reader und Mono-Audio. Zudem kommen die Hochkontrast-Umrisse und erweiterte Untertitel hinzu.

Allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen sind ebenso Bestandteil des Updates. Somit verbessert sich die Stabilität, aber auch das Spielerlebnis im gesamten.

Die ausführlichen Release Notes findet ihr auf dieser Unterseite von Insomniac Games. Passend zur Update-Veröffentlichung hat Insomniac noch einen GOTY-Trailer veröffentlicht.

Im Übrigen könnt ihr jetzt ein kleines Anzugspaket für 4,99 Euro kaufen. Hier stecken zwei Anzüge sowie zehn Sticker und zwei Rahmen für den Fotomodus drin. Bis zum 5. April spendet PlayStation in den USA 100 Prozent der Einnahmen an Gameheads. Das ist ein Bildungsprogramm bezüglich Videospieldesign für einkommensschwache und schwarze Jugendliche. Irgendwann später soll der DLC dann kostenlos werden.

Die Inhalte des kleinen DLCs zeigt folgendes Video:

„Marvel’s Spider-Man 2“ ist seit dem 20. Oktober für PlayStation 5 erhältlich. Für die digitale Version zahlt ihr 79,99 Euro. Etwas günstiger bekommt ihr die physische Edition, die auf Amazon gerade 66 Euro kostet.

